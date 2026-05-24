West Ham, Burnley i Wolverhampton spadają z Premier League
Tottenham Hotspur do ostatniej kolejki Premier League nie mógł być pewny utrzymania się w lidze. Przed finałem sezonu Spurs znajdowali się tuż nad strefą spadkową z dwoma punktami przewagi nad West Ham United. Oznaczało to oczywiście, że przy ewentualnym zwycięstwie Młotów z Leeds United zespół Roberto De Zerbiego musiał przynajmniej zremisować.
W przypadku takiego scenariusza zespoły miałyby taką samą liczbę punktów, jednak bilans bramkowy Tottenhamu był lepszy o 12 bramek. Wygrana 13:0 przez ekipę Nuno Santo była raczej bardzo mało prawdopodobna.
Jednak te rozważania nie miały znaczenia przy potencjalnej wygranej Tottenhamu w meczu z Evertonem. Wtedy niezależnie od rezultatu West Hamu, Spurs utrzymaliby się w lidze.
Ostatecznie tak się właśnie stało, bo Tottenham wygrał z Evertonem 1:0, dlatego kibice z północnego Londynu mogą cieszyć się z utrzymania. Mimo że West Ham także zwyciężył w swoim meczu 3:0, to przy stracie dwóch punktów nie miało to już żadnego znaczenia.
W związku z tym Młoci dołączyli do Burnley i Wolverhampton Wanderers, którzy także znaleźli się w grupie spadkowiczów i w przyszłym sezonie także będą występować na zapleczu angielskiej elity, czyli w Championship.
Tak finalnie prezentuje się dolna część tabeli Premier League sezonu 2025/2026:
|Pozycja
|Klub
|Status
|Liczba punktów
|17
|Tottenham Hotspur
|Utrzymanie
|41
|18
|West Ham United
|Spadek
|39
|19
|Burnley
|Spadek
|22
|20
|Wolverhampton Wanderers
|Spadek
|20
