Tottenham Hotspur do ostatniej kolejki balansowali na granicy strefy spadkowej. Spurs pokonali jednak Everton 1:0, co dało im utrzymanie w Premier League.

Na zdjęciu: Zawodnicy Tottenhamu Hotspur

West Ham, Burnley i Wolverhampton spadają z Premier League

Tottenham Hotspur do ostatniej kolejki Premier League nie mógł być pewny utrzymania się w lidze. Przed finałem sezonu Spurs znajdowali się tuż nad strefą spadkową z dwoma punktami przewagi nad West Ham United. Oznaczało to oczywiście, że przy ewentualnym zwycięstwie Młotów z Leeds United zespół Roberto De Zerbiego musiał przynajmniej zremisować.

W przypadku takiego scenariusza zespoły miałyby taką samą liczbę punktów, jednak bilans bramkowy Tottenhamu był lepszy o 12 bramek. Wygrana 13:0 przez ekipę Nuno Santo była raczej bardzo mało prawdopodobna.

Jednak te rozważania nie miały znaczenia przy potencjalnej wygranej Tottenhamu w meczu z Evertonem. Wtedy niezależnie od rezultatu West Hamu, Spurs utrzymaliby się w lidze.

Ostatecznie tak się właśnie stało, bo Tottenham wygrał z Evertonem 1:0, dlatego kibice z północnego Londynu mogą cieszyć się z utrzymania. Mimo że West Ham także zwyciężył w swoim meczu 3:0, to przy stracie dwóch punktów nie miało to już żadnego znaczenia.

W związku z tym Młoci dołączyli do Burnley i Wolverhampton Wanderers, którzy także znaleźli się w grupie spadkowiczów i w przyszłym sezonie także będą występować na zapleczu angielskiej elity, czyli w Championship.

Tak finalnie prezentuje się dolna część tabeli Premier League sezonu 2025/2026:

Pozycja Klub Status Liczba punktów 17 Tottenham Hotspur Utrzymanie 41 18 West Ham United Spadek 39 19 Burnley Spadek 22 20 Wolverhampton Wanderers Spadek 20

