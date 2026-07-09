La Roja z awansem do półfinału? Typy na piątkowy ćwierćfinał MŚ

fot. Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal w meczu z Austrią

Hiszpania vs Belgia. Typy bukmacherskie na dziś

Pojedynek Hiszpanii z Belgią zostanie rozegrany o 21:00 czasu polskiego na stadionie w Inglewood nieopodal Los Angeles. Ostatni mecz tych ekip zakończył się wynikiem 2:0 dla Hiszpanii.

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Hiszpania: na zero z tyłu

Reprezentacja Hiszpanii od samego początku turnieju postrzegana była jako jeden z faworytów do końcowego tryumfu. W 2010 roku podczas Mundialu rozgrywanego w Republice Południowej Afryki La Roja – podobnie jak i tym razem – grała jako aktualnie urzędujący mistrz Europy i finalnie zatryumfowała. Nikt w kraju nie obraziłby się na powtórzenie takiego scenariusza. Start imprezy podopieczni Luisa de la Fuente mieli nie najlepszy, ponieważ zaledwie zremisowali 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka. Potem jednak prezentowali się już bez zarzutu, pokonując 4:0 Arabię Saudyjską i 1:0 Urugwaj, a w fazach play-off wyrzucając z turnieju kolejno Austrię (3:0) oraz Portugalię (1:0). Hiszpanie są zatem ostatnim zespołem, który nie stracił jeszcze na tym turnieju ani jednego gola. Poza solidną ofensywą team ten ma jednak wiele do zaproponowania z przodu, więc znów należy oczekiwać od niego, że będzie dążył do dominacji na placu gry.

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Belgia: wreszcie błysnęli

De Rode Duivels za sprawą awansu do ćwierćfinału Mundialu pokazali, że dalej należy zaliczać ich do ścisłej światowej czołówki. Choć złote pokolenie belgijskich piłkarzy powoli schodzi już ze sceny, to ma ono wsparcie utalentowanej młodzieży, dzięki czemu reprezentacja Belgii dalej jest w stanie odnosić sukcesy. W fazie grupowej drużyna trenera Rudiego Garcii nie zachwyciła, ponieważ zdobyła pięć punktów, remisując 1-1 z Egiptem, 0-0 z Iranem i wygrywając 5-1 z Nową Zelandią. W 1/16 finału była natomiast o krok od odpadnięcia, ponieważ jeszcze do 85. minuty przegrywała 0:2 z Senegalem. Udało jej się jednak wyrównać i doprowadzić do dogrywki, w której zdobyła gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry. W 1/8 finału jednak Belgia zagrała na sto procent swojego potencjału, pokonując 4:1 współgospodarzy turnieju, USA. Z bardzo dobrej strony pokazał się wówczas Charles De Ketelaere, autor dwóch trafień i asysty. Teraz o awans będzie Belgom bardzo trudno, lecz na pewno podejmą oni walkę, chcąc pokazać swoją moc w ofensywie, która jest jej najsilniejszą bronią.

Hiszpania Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lipca 2026 21:01

Co obstawiam?

Z prezentowanych wyżej kursów wynika, że w roli faworytów tego pojedynku należy obsadzić Hiszpanów. Na dystansie całego turnieju ekipa trenera de la Fuente pokazuje się lepiej niż Belgia, lecz osobiście nie chcę tutaj typować zwycięzcy. Zamiast tego obstawię over 6.5 rzutu rożnego Hiszpanii. Sądzę, że La Roja będzie częściej przy piłce i regularnie będzie atakować bramkę rywali. Z tego powodu powinna ona wygenerować sobie minimum siedem okazji do wznowienia gry z narożnika boiska. Podczas tego turnieju Hiszpania wykonuje średnio 7.8 rzutu rożnego na mecz, a ponieważ w Betclic taki typ obejmuje również ewentualną dogrywkę, warto zagrać go po kursie 2.00, tworząc w ten sposób kupon solo.

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