Hiszpania – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (10.07.2026)

Hiszpania - Belgia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Jeden z tych zespół zagra w półfinale tegorocznego mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w ten piątek, 10 lipca o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Hiszpania Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2026 13:06

Hiszpania – Belgia, typy i przewidywania

Przed nami jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań ćwierćfinałowych mistrzostw świata 2026. Hiszpania oraz Belgia zmierzą się w europejskim starciu o awans do najlepszej czwórki turnieju, a stawką będzie również półfinałowy pojedynek z Francją, która zapewniła już sobie miejsce w kolejnej rundzie. Obie reprezentacje prezentują wysoką formę i mają ambitne cele, dlatego kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Emocji, zwrotów akcji oraz walki o każdy metr boiska z pewnością nie zabraknie. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w ten piątek, 10 lipca o godzinie 21:00.

Według mnie w tym spotkaniu padnie remis po 90 minutach gry. Spodziewam się bardzo wyrównanego widowiska, którego losy rozstrzygną się dopiero w dogrywce lub konkursie rzutów karnych. Mój typ: remis.

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Hiszpania – Belgia, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że w reprezentacji Hiszpanii do dyspozycji Luisa de la Fuente będą wszyscy piłkarze, dzięki czemu doświadczony selekcjoner skorzysta z najmocniejszego składu. Większe problemy kadrowe ma natomiast Belgia – Rudi Garcia nie może liczyć na Zeno Debasta oraz Amadou Onanę, którzy nie wystąpią w ćwierćfinałowym starciu.

Hiszpania – Belgia, ostatnie wyniki

Hiszpanie są na fali dwóch przekonujących zwycięstw. W 1/8 finału pokonali Portugalię 1:0, a wcześniej pewnie rozprawili się z Austrią, wygrywając 3:0. Belgowie również imponują formą – najpierw zwyciężyli nad Senegalem 3:2, a następnie w efektownym stylu ograli Stany Zjednoczone 4:1, meldując się w ćwierćfinale.

Hiszpania – Belgia, historia

Historia bezpośrednich pojedynków zdecydowanie przemawia na korzyść ekipy z Półwyspu Iberyjskiego. Reprezentacja Hiszpanii wygrała wszystkie pięć ostatnich spotkań z Belgią, podczas gdy zespół Czerwonych Diabłów nie zdołał odnieść ani jednego zwycięstwa. W tej serii nie padł również żaden jeden remis, co tylko podkreśla dominację drużyny La Furia Roja.

Hiszpania – Belgia, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego pojedynku są mistrzowie Europy, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od swojego rywala. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Belgów to mniej więcej 5.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zakładając nowe konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Hiszpania Belgia 1.66 4.10 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2026 13:06

Hiszpania – Belgia, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Mikel Oyarzabal

Belgia: Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Lukebakio, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere

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Hiszpania – Belgia, transmisja meczu

Pojedynek między Hiszpanią a Belgią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w ten piątek, 10 lipca o godzinie 21:00.

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