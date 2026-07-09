Francja – Maroko: typy, kursy, zapowiedź (09.07.2026)

Francja - Maroko: typy i kursy na mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (9 lipca) o godzinie 22:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Francja Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lipca 2026 09:32

Francja – Maroko, typy bukmacherskie

Już w czwartkowy późny wieczór rozpoczną się zmagania ćwierćfinałowe w Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia zobaczymy w akcji reprezentację Francji, która zmierzy się z Marokiem. Będzie to rewanż za pamiętny półfinał mundialu w Katarze. Tym razem Lwy Atlasu są jednak znacznie dojrzalszym i bardziej doświadczonym zespołem, dlatego Trójkolorowi nie mogą liczyć na łatwą przeprawę. Choć to podopieczni Didiera Deschampsa pozostają faworytami, Marokańczycy już nie raz udowodnili, że potrafią sprawiać niespodzianki na największych turniejach i z pewnością nie można ich skreślać. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że ostatecznie triumf w regulaminowym czasie gry zgarną wicemistrzowie świata. Mój typ: wygrana Francji

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Francja – Maroko, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji imponuje formą podczas Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania, potwierdzając, że są jednym z głównych kandydatów do zdobycia trofeum. Trójkolorowi rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3:1 z Senegalem, następnie pokonali Irak 3:0 i Norwegię 4:1. W 1/16 finału nie dali szans Szwecji, wygrywając 3:0, a w 1/8 finału okazali się lepsi od Paragwaju, zwyciężając 1:0.

Reprezentacja Maroka bardzo dobrze prezentuje się podczas Mistrzostw Świata 2026. Lwy Atlasu rozpoczęły turniej od cennego remisu 1:1 z Brazylią, a następnie zanotowały serię czterech zwycięstw z rzędu. W fazie grupowej pokonały Szkocję 1:0 oraz Haiti 4:2, a w 1/16 finału wyeliminowały Holandię po serii rzutów karnych. Z kolei w 1/8 finału nie dały żadnych szans Kanadzie, wygrywając pewnie 3:0 i meldując się w ćwierćfinale mundialu.

Francja – Maroko, historia

Historia rywalizacji Francji z Marokiem nie jest szczególnie bogata, jednak oba zespoły miały już okazję zmierzyć się w kilku spotkaniach towarzyskich oraz na największej piłkarskiej scenie. Zdecydowanie najgłośniejszym meczem pomiędzy tymi reprezentacjami był półfinał Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Wówczas Trójkolorowi pokonali Lwy Atlasu 2:0 po trafieniach Theo Hernandeza oraz Randala Kolo Muaniego, przerywając marokański sen o historycznym finale mundialu. Teraz oba zespoły ponownie spotykają się na mundialu, tym razem w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Maroko z pewnością będzie chciało zrewanżować się za porażkę sprzed czterech lat, natomiast Francja zamierza potwierdzić swoją dominację i zrobić kolejny krok w kierunku obrony miejsca w ścisłej światowej czołówce.

Francja – Maroko, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, zdecydowanym faworytem czwartkowej potyczki jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.60. W przypadku zwycięstwa Maroka natomiast sięga nawet 6.10.

Francja Maroko 1.60 3.90 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lipca 2026 09:32

Francja – Maroko, sonda

Który zespół awansuje? Francja

Maroko Francja

Maroko 0 Votes

Francja – Maroko, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi

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Francja – Maroko, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Maroko obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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