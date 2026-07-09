Manchester United blisko transferu. Doświadczony zawodnik trafi na Old Trafford

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Karl Darlow trafi do Manchesteru United

Manchester United zdecydowanie przyspieszył działania na rynku transferowym. Klub z Old Trafford wzmacnia skład przed nowym sezonem i jest blisko finalizacji transferu. Tym razem chodzi o 35-letniego bramkarza Karla Darlowa.

W środę Czerwone Diabły osiągnęły porozumienie z Chelsea w sprawie transferu Andreya Santosa, który ma zasilić środek pola zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka. Jednocześnie Ederson z Atalanty Bergamo jest blisko przeprowadzki na Old Trafford i wkrótce ma przejść testy medyczne przed podpisaniem umowy.

Teraz Manchester United przekonał kolejnego zawodnika do swojego projektu. Według informacji Fabrizio Romano, klub osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania Darlowa. Doświadczony golkiper ma trafić do zespołu na zasadzie wolnego transferu.

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Walijczyk zdecydował się nie przedłużać wygasającego kontraktu z Leeds United, mimo że klub z Elland Road chciał zatrzymać go na kolejny sezon. Oficjalne podpisanie kontraktu golkipera z United ma nastąpić w piątek. W poprzednich rozgrywkach Premier League Darlow rozegrał 22 spotkania i pięciokrotnie zachował czyste konto.

W Manchesterze United Darlow ma pełnić funkcję zmiennika Senne Lammensa. Obecny drugi golkiper Altay Bayindir może tego lata opuścić Old Trafford. Turek, który trafił w 2023 roku z Fenerbahce, znajduje się na radarze między innymi Besiktasu.