Inter usłyszał „tak”. Piłkarz Chelsea zdecydowany na transfer

Trevoh Chalobah pozostaje głównym celem Interu, aby wzmocnić środek obrony. Mediolańczycy mają już zgodę piłkarza, ale do sfinalizowania transferu wciąż brakuje porozumienia z Chelsea.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chalobah wybrał Inter

Po odejściu Francesco Acerbiego, Stefana de Vrija i Matteo Darmiana władze Interu uznały wzmocnienie defensywy za absolutny priorytet. Po dopięciu transferu Anana Khalailiego uwagę Giuseppe Marotty i Piera Ausilio w pełni pochłonęła sprawa Trevoha Chalobaha.

Jak podają włoskie media, 25-letni stoper podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Anglik chce przenieść się do Interu i odrzucił zainteresowanie Como, Fulham oraz Crystal Palace. Chelsea była gotowa sprzedać go właśnie do londyńskiego klubu, aby ułatwić sobie sprowadzenie Maxence’a Lacroix, jednak sam zawodnik postawił na Mediolan.

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Chalobah nie widzi dla siebie miejsca w Chelsea po zmianie trenera i chce spróbować sił w Serie A. Inter zna stanowisko piłkarza, ale do tej pory nie złożył oficjalnej oferty. Problemem pozostają oczekiwania finansowe The Blues, którzy wycenili obrońcę na 40 milionów euro. Dla Nerazzurrich to obecnie zbyt wysoka kwota, dlatego rozmowy mają nabrać tempa dopiero po zakończeniu mistrzostw świata.

Mistrzowie Włoch zabezpieczają się jednak na wypadek niepowodzenia negocjacji. Na liście życzeń pozostają także Jhon Lucumi z Bolonii, którego klauzula odstępnego wynosi 28 milionów euro i obowiązuje do 15 lipca, oraz Oumar Solet z Udinese. Mniejsze zainteresowanie wzbudza natomiast David Alaba, który po odejściu z Realu Madryt został zaoferowany Interowi przez swoich przedstawicieli.