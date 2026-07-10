Inter usłyszał „tak”. Piłkarz Chelsea zdecydowany na transfer

14:18, 10. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Trevoh Chalobah pozostaje głównym celem Interu, aby wzmocnić środek obrony. Mediolańczycy mają już zgodę piłkarza, ale do sfinalizowania transferu wciąż brakuje porozumienia z Chelsea.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chalobah wybrał Inter

Po odejściu Francesco Acerbiego, Stefana de Vrija i Matteo Darmiana władze Interu uznały wzmocnienie defensywy za absolutny priorytet. Po dopięciu transferu Anana Khalailiego uwagę Giuseppe Marotty i Piera Ausilio w pełni pochłonęła sprawa Trevoha Chalobaha.

Jak podają włoskie media, 25-letni stoper podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Anglik chce przenieść się do Interu i odrzucił zainteresowanie Como, Fulham oraz Crystal Palace. Chelsea była gotowa sprzedać go właśnie do londyńskiego klubu, aby ułatwić sobie sprowadzenie Maxence’a Lacroix, jednak sam zawodnik postawił na Mediolan.

KURS 200.00 NA GOLA Hiszpanii w meczu z Belgią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chalobah nie widzi dla siebie miejsca w Chelsea po zmianie trenera i chce spróbować sił w Serie A. Inter zna stanowisko piłkarza, ale do tej pory nie złożył oficjalnej oferty. Problemem pozostają oczekiwania finansowe The Blues, którzy wycenili obrońcę na 40 milionów euro. Dla Nerazzurrich to obecnie zbyt wysoka kwota, dlatego rozmowy mają nabrać tempa dopiero po zakończeniu mistrzostw świata.

Mistrzowie Włoch zabezpieczają się jednak na wypadek niepowodzenia negocjacji. Na liście życzeń pozostają także Jhon Lucumi z Bolonii, którego klauzula odstępnego wynosi 28 milionów euro i obowiązuje do 15 lipca, oraz Oumar Solet z Udinese. Mniejsze zainteresowanie wzbudza natomiast David Alaba, który po odejściu z Realu Madryt został zaoferowany Interowi przez swoich przedstawicieli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości