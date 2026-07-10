Tottenham się nie zatrzymuje. Na celowniku skrzydłowy za 50 mln euro

09:27, 10. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffSide

Tottenham nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Londyński klub uważnie obserwuje jeden z największych talentów Bundesligi, jednak ewentualny transfer może okazać się wyjątkowo kosztowny.

Roberto De Zerbi
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Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenham obserwuje 19-letnią gwiazdę FC Koeln

Według informacji „BILD” Tottenham pozostaje w gronie klubów zainteresowanych Saidem El Malą z FC Koeln. Skrzydłowy wzbudza także zainteresowanie Liverpoolu oraz innych zespołów z Premier League, a niemiecki klub wycenia go na około 50 milionów euro.

Zainteresowanie Spurs nie jest nowe. Już w czerwcu media informowały, że Koguty rozważają złożenie oferty po tym, jak El Mala odrzucił możliwość przenosin do Brentfordu. Skauci Tottenhamu mieli wystawić 19-latkowi bardzo wysokie noty.

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Na razie nic nie wskazuje jednak na szybkie porozumienie. Sam zawodnik nie naciska na odejście i jest gotów grać w Kolonii jeszcze przez kolejny sezon, jeśli nie pojawi się oferta, która w pełni go przekona.

El Mala ma za sobą znakomite rozgrywki. W sezonie 2025/26 zdobył 13 bramek i zanotował cztery asysty w Bundeslidze, potwierdzając opinię jednego z najbardziej obiecujących młodych skrzydłowych w Niemczech. Jego sytuację śledzi również Liverpool, który wpisał go na listę alternatyw po niepowodzeniu starań o Yana Diomande.

Tottenham widzi w El Mali zawodnika o ogromnym potencjale, ale kwota oczekiwana przez FC Koeln może skłonić klub do dokładnego przeanalizowania ryzyka. Choć 19-latek uchodzi za piłkarza z dużymi perspektywami, w Premier League może potrzebować sporo czasu, by przystosować się do nowych rozgrywek i zaaklimatyzować w klubie. A Tottenham szuka zawodnika bardziej „na już”.

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