Maresca reaguje na zamieszanie w bramce. Manchester City ma nowy plan

Manchester City uważnie przygląda się sytuacji Orjana Nylanda i rozważa jego sprowadzenie. Jest to związane z niepewną sytuacją wokół Jamesa Trafforda, podało "The Sun".

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City rusza po niespodziewane nazwisko

Manchester City przygotowuje się na różne scenariusze dotyczące obsady bramki i znalazł kolejne nazwisko na swojej transferowej liście. Jak informuje „The Sun”, mistrzowie Anglii monitorują sytuację Orjana Nylanda. Zawodnik może stać się rozwiązaniem problemów Enzo Mareski w przypadku odejścia lub zmiany statusu Jamesa Trafforda.

Doświadczony Norweg obecnie pozostaje bez klubu po rozstaniu z Sevillą, a jego dostępność na zasadzie wolnego transferu sprawia, że wzbudza zainteresowanie kilku ekip. 35-letni golkiper miał zwrócić na siebie uwagę podczas mistrzostw świata, gdzie jego występy zostały ocenione bardzo pozytywnie.

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Według informacji przekazanych przez angielski tabloid, Manchester City jest jednym z kilku brytyjskich klubów, które analizują możliwość podpisania umowy z reprezentantem Norwegii. W gronie zainteresowanych znajduje się również Leeds United, które także poszukuje doświadczonego zawodnika mogącego zapewnić stabilność w bramce.

Sytuacja bramkarzy w ekipie z Etihad Stadium pozostaje jednym z tematów, które klub musi rozwiązać przed kolejnym sezonem. Jeśli przyszłość Jamesa Trafforda nadal będzie stała pod znakiem zapytania, działacze mogą zdecydować się na szybki ruch i zabezpieczenie pozycji golkipera.

Nyland znajduje się obecnie w gronie zawodników obserwowanych przez Manchester City. W każdym razie nie jest jedyną opcją rozważaną przez klub.