Chelsea chciała polskiego piłkarza! Byli gotowi zapłacić 8 mln euro

Bright Ede latem tamtego roku był blisko Chelsea. Londyńczycy chcieli zapłacić 8 mln euro za polskiego piłkarza. Agent obrońcy na kanale Meczyki.pl ujawnił, dlaczego nie doszło do transferu.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Bright Ede mógł trafić do Chelsea, ale nie mieli na niego pomysłu

Bright Ede został kilka dni temu bohaterem dość zaskakującego i głośnego transferu. Młody środkowy obrońca zamienił Ekstraklasę na jedną z pięciu najlepszych lig w Europie. Od nadchodzącego sezonu będzie piłkarzem Deportivo La Coruna. Nastolatek miał kosztować ok. sześciu milionów euro. Kwota wzrośnie, o ile spełnione zostaną konkretne warunki zapisane w umowie.

Jeszcze rok temu Ede mógł trafić do Chelsea, która oferowała znacznie większe pieniądze. Londyńczycy byli gotowi zapłacić 8 mln euro. Natomiast z wypowiedzi agenta piłkarza wynika, że nie mieli kompletnie żadnego pomysłu na rozwój Brighta Ede.

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– Dlaczego nie trafił rok temu do Chelsea? Klub chciał zapłacić kwotę na poziomie tylu, co się mniej więcej mówiło, osiem milionów euro plus jakieś bonusy. I myśmy to samo powiedzieli na naszym spotkaniu, że takich piłkarzy za tyle, to kupią dziesięciu, a na Brighta nie mają pomysłu – powiedział Daniel Weber, cytowany przez Meczyki.pl.

– Pytaliśmy, gdzie on ma grać i słyszeliśmy, że może w U23 pierwszy rok. Dzisiaj Ede, gdyby w zeszłym roku trafił do Chelsea, to by był po sezonie rozegranym w U23 i sposobiłby się do wypożyczenia, być może do Strasbourga, a prawdopodobnie do League One albo gdzieś tam powiedzmy drugi, trzeci poziom w Anglii i by było wieczne czekanie, żeby go budować. Dlatego w to nie poszliśmy, a kwoty, które wtedy padały, to też były wspólnie z klubem ustalane – dodał w programie „Okno Transferowe”.

Ede spędził w Motorze Lublin półtora sezonu. Trafił tam w styczniu 2025 roku z rezerw Zagłębia Lubin. Łącznie rozegrał 17 meczów, w których strzelił jednego gola. Transfermarkt wycenia go na 600 tysięcy euro.