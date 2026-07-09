Real może sprzedać gwiazdę. Decyzja należy do Jose Mourinho

Galatasaray i Fulham dołączyły do walki o Franco Mastantuono. Jak donosi Yakup Cinar, kluby chcą wykorzystać trudną pozycję 18-latka w Realu Madryt.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mastantuono może odejść z Realu Madryt. Znów będzie grał u Arbeloi?

Galatasaray mocno zabiega o sprowadzenie Franco Mastantuono. Turcy szukają kreatywnego zawodnika na pozycję numer 10 i widzą w nastolatku idealne rozwiązanie swoich problemów. Sam piłkarz po nie najlepszym debiutanckim sezonie w barwach Realu Madryt, potrzebuje regularnej gry.

Młody gwiazdor nie potrafił wywalczyć stałego miejsca w składzie ani u Xabiego Alonso, ani u Alvaro Arbeloi. Argentyńczyk oraz jego najbliższe otoczenie uczciwie przyznają, że minione miesiące potoczyły się nieco inaczej niż planowano.

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Teraz konkurencja w zespole Los Blancos jeszcze bardziej wzrośnie, co zmusza zawodnika do poszukiwania nowych opcji. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Sytuacji zawodnika przygląda się też Fulham, które zostało objęte przez Arbeloę. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zna możliwości 18-latka i chętnie zobaczyłby go w Premier League. Wcześniej zainteresowanie wykazywał Villarreal, jednak rozmowy ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem.

Ostateczny głos w sprawie przyszłości Mastantuono będzie należał do Jose Mourinho, który musi zdecydować, czy dać nastolatkowi szansę, czy pozwolić mu na zmianę barw klubowych.