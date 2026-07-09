Real może sprzedać gwiazdę. Decyzja należy do Jose Mourinho

23:06, 9. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Yakup Cinar

Galatasaray i Fulham dołączyły do walki o Franco Mastantuono. Jak donosi Yakup Cinar, kluby chcą wykorzystać trudną pozycję 18-latka w Realu Madryt.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mastantuono może odejść z Realu Madryt. Znów będzie grał u Arbeloi?

Galatasaray mocno zabiega o sprowadzenie Franco Mastantuono. Turcy szukają kreatywnego zawodnika na pozycję numer 10 i widzą w nastolatku idealne rozwiązanie swoich problemów. Sam piłkarz po nie najlepszym debiutanckim sezonie w barwach Realu Madryt, potrzebuje regularnej gry.

Młody gwiazdor nie potrafił wywalczyć stałego miejsca w składzie ani u Xabiego Alonso, ani u Alvaro Arbeloi. Argentyńczyk oraz jego najbliższe otoczenie uczciwie przyznają, że minione miesiące potoczyły się nieco inaczej niż planowano.

BONUS 400 PLN ZA GOLA FRANCJI W MECZU Z MAROKO. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Teraz konkurencja w zespole Los Blancos jeszcze bardziej wzrośnie, co zmusza zawodnika do poszukiwania nowych opcji. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Sytuacji zawodnika przygląda się też Fulham, które zostało objęte przez Arbeloę. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zna możliwości 18-latka i chętnie zobaczyłby go w Premier League. Wcześniej zainteresowanie wykazywał Villarreal, jednak rozmowy ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem.

Ostateczny głos w sprawie przyszłości Mastantuono będzie należał do Jose Mourinho, który musi zdecydować, czy dać nastolatkowi szansę, czy pozwolić mu na zmianę barw klubowych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości