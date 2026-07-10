Wisła Kraków dostała ofertę za Rodado!

Angel Rodado wraca po kontuzji, ale wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziennikarz Fikret Gul informuje, że Wisła Kraków dostała ofertę za napastnika od Amed SK z tureckiej ekstraklasy.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Amedspor chce u siebie Angela Rodado

Wisła Kraków jest w końcowej fazie przygotowań do nowego sezonu. W kampanii 2026/2027 wezmą udział w PKO BP Ekstraklasie po raz pierwszy od czterech lat. Już w najbliższą sobotę klub będzie obchodził 120-lecie, a upamiętni to mecz towarzyski z Wrexham. Nie zagra w nim na pewno Angel Rodado, który walczy z czasem, aby wrócić na 1. kolejkę Ekstraklasy i starcie z GKS-em Katowice.

Rodado nie gra mniej więcej od połowy kwietnia. Doznał wtedy kontuzji barku i zdecydował się poddać operacji. Mimo braku gry hiszpański napastnik przyciąga spore zainteresowanie. Wygląda na to, że Biała Gwiazda dostała za niego oficjalną ofertę.

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Turecki dziennikarz Fikret Gul poinformował, że Amed SK, czyli beniaminek tureckiej ekstraklasy złożył za niego oficjalną propozycję. „Amedspor złożył oficjalną ofertę za Angela Rodado, który nosi koszulkę Wisły Kraków w Polsce. Hiszpański zawodnik w tym sezonie strzelił 22 gole w 28 meczach” – napisał w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, gdy Amed SK robi podchody pod transfer Rodado. Goal.pl informował w przeszłości, że turecki pierwszoligowiec oferował za piłkarza ponad milion euro. Wtedy krakowski klub bez wahania odrzucił ofertę, a sam piłkarz podpisał nowy kontrakt z Wisłą.

Do informacji o ofercie z Turcji trzeba podejść z dystansem. Nawet jeśli byłaby to prawda, trudno przypuszczać, żeby zarówno Wisła, jak i sam Rodado myśleli o rozstaniu. Z dużą dozą pewności można zakładać, że będą chcieli razem spędzić ten sezon w Ekstraklasie.