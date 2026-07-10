Roma poluje na niechcianą gwiazdę Chelsea

Chelsea może rozstać się z Alejandro Garnacho. Argentyńczyk nie znajduje się już w planach klubu, a jego sytuację z dużą uwagą obserwują zespoły z Serie A, w tym przede wszystkim Roma.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Garnacho na celowniku rzymian

Coraz więcej wskazuje na to, że pobyt Alejandro Garnacho na Stamford Bridge dobiega końca. Jak przekazał Fabrizio Romano, Chelsea jest gotowa sprzedać 21-letniego skrzydłowego, stawiając obecnie wyłącznie na transfer definitywny. Wypożyczenie nie wchodzi na razie w grę, choć takie stanowisko może ulec zmianie, jeśli klub nie otrzyma satysfakcjonujących ofert.

Taki rozwój wydarzeń uważnie monitoruje Roma. Według Alfredo Pedulli nazwisko Argentyńczyka od kilku tygodni znajduje się na liście zawodników obserwowanych przez klub ze stolicy Włoch. Zainteresowanie nie słabnie, a sytuacja może nabrać tempa, jeśli definitywnie upadnie temat sprowadzenia Masona Greenwooda.

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Rzymianie rozglądają się także za innymi opcjami do ofensywy. W gronie kandydatów wymieniany jest Dan Ndoye, którego wartość po nieudanym sezonie w Nottingham Forest spadła do około 30 milionów euro. Alternatywami pozostają również Noa Lang z Napoli oraz Assane Diao z Como, których wyceny oscylują w granicach 20-25 milionów euro.

Ponadto Tony D’Amico analizuje możliwość pozyskania Crysencio Summerville’a z West Hamu, jednak przeszkodą pozostają wysoka cena i duża konkurencja. Trudna może okazać się również walka o Mikę Godtsa z Ajaksu, którym interesują się między innymi Bayern Monachium i Chelsea. Wszystko wskazuje więc na to, że Garnacho pozostaje jednym z najciekawszych nazwisk dostępnych na rynku dla Romy.