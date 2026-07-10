Hiszpania czeka na błysk Yamala. De la Fuente mówi wprost

Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Luis de la Fuente zabrał głos nt. Lamine Yamala. Cytowany przez profil BarcaInfo, stwierdził, że nastolatek nie pokazał jeszcze pełni możliwości.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie pokazał jeszcze swojego błysku

Reprezentacja Hiszpanii o awans do półfinału Mistrzostw Świata 2026 powalczy z reprezentacją Belgii. Spotkanie odbędzie się w piątek (10 lipca) o godzinie 21:00 na stadionie SoFi Stadium w Inglewood. La Furia Roja pokłada duże nadzieje w rewelacyjnym nastolatku. Lamine Yamal gra przyzwoicie na mundialu, ale nie zaprezentował jeszcze żadnego błyskotliwego zagrania, o czym mówi Luis de la Fuente.

– Jeśli spojrzeć na motywację, jaką wykazuje Lamine, stanowi on ogromne zagrożenie dla przeciwników, ale musimy go nieco uspokoić, aby nie przerodziło się to w niepokój. Najlepsze dopiero przed nim, ponieważ nie wykazał się jeszcze tym błyskotliwym zagraniem, na które liczymy. Czekamy na jego ofensywną formę – powiedział Luis de la Fuente, cytowany przez profil BarcaInfo.

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Yamal w trwających Mistrzostwach Świata rozegrał 5 spotkań, ale w porównaniu do innych największych gwiazd strzelił tylko jednego gola. Luis de la Fuente zasugerował, że Hiszpania czeka na błysk nastolatka. Jednocześnie dodał także, że mimo braku bramek stanowi ogromne zagrożenie dla drużyny przeciwników.

Jeśli Hiszpania wygra mecz z Belgią, w półfinale trafi na wicemistrzów świata, czyli Francuzów. Po drugiej stronie drabinki o grę w wielkim finale walczy Anglia z Norwegią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Wielki finał odbędzie się 19 lipca.