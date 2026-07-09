Arsenal ściąga skrzydłowego. Gigant dopina ostatnie szczegóły

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Christos Tzolis przeniesie się do Arsenalu

Arsenal jest bardzo blisko sfinalizowania transferu. Jak informuje „TEAMtalk”, mistrzowie Anglii prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia Christosa Tzolisa z Club Brugge. Londyński klub miał wyprzedzić konkurencję i jest gotowy zapłacić za greckiego skrzydłowego około 40 milionów euro.

Zainteresowanie 24-latkiem wykazywał również Manchester United. Władze klubu z Emirates Stadium postrzegają Tzolisa jako potencjalnego następcę Leandro Trossarda, który ma tego lata przenieść się do tureckiego Besiktasu za 20 milionów euro po zakończeniu mistrzostw świata.

Transfer Greka nie ma jednak oznaczać rezygnacji z innych dużych celów transferowych Arsenalu. Kanonierzy nadal pozostają zainteresowani Morganem Rogersem z Aston Villi, a także Bradleyem Barcolą z Paris Saint-Germain.

Kibice Premier League doskonale pamiętają Tzolisa z jego pobytu w Norwich City. Grek trafił na Carrow Road z PAOK-u Saloniki, jednak nie spełnił oczekiwań. W barwach Kanarków rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i notując dwie asysty.

Późniejsze wypożyczenia do Twente oraz Fortuny Dusseldorf pozwoliły skrzydłowemu odbudować formę i ponownie zwrócić na siebie uwagę klubów. Prawdziwy przełom nastąpił po transferze do Club Brugge w 2024 roku. W belgijskim klubie Tzolis szybko udowodnił swój ogromny potencjał.

W minionej kampanii reprezentant Grecji rozegrał 52 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zdobył aż 22 bramki i dorzucił 29 asyst. Tzolis może występować przede wszystkim na lewym skrzydle, ale jego wszechstronność sprawia, że może być wartościowym uzupełnieniem całej formacji ataku.