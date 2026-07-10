Arsenal i Liverpool stoczą bój o reprezentanta Holandii

Arsenal i Liverpool dołączyły do rywalizacji o Lutsharela Geertruidę. Wszechstronny reprezentant Holandii znalazł się na radarze obu angielskich gigantów, którzy szukają wzmocnień, informuje "CaughtOffside".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Geertruida na celowniku Arsenalu i Liverpoolu

Arsenal umieścił Geertruidę wysoko na liście kandydatów do wzmocnienia prawej strony obrony. Władze londyńskiego klubu cenią 25-latka przede wszystkim za uniwersalność, ponieważ może występować nie tylko jako prawy obrońca, ale również na środku defensywy oraz w roli defensywnego pomocnika.

Sytuację zawodnika uważnie monitoruje także Liverpool. Nowy trener Andoni Iraola poszukuje piłkarzy dobrze odnajdujących się w grze z piłką przy nodze i potrafiących odnaleźć się w kilku ustawieniach taktycznych. Już wcześniej media informowały, że agenci Geertruidy prowadzili rozmowy z przedstawicielami klubu z Anfield, jednak do tej pory nie pojawiła się oficjalna oferta.

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Miniony sezon Holender spędził na wypożyczeniu w Sunderlandzie, gdzie miał okazję poznać realia Premier League. Wcześniej regularnie występował również w RB Lipsk, dla którego rozegrał 35 spotkań w sezonie 2024/25. Jego umowa z niemieckim klubem obowiązuje do 2029 roku.

Dużym atutem całej operacji może być cena. Geertruida jest wyceniany na około 25 milionów euro, co przy obecnych realiach rynku transferowego uchodzi za wyjątkowo atrakcyjną kwotę. Arsenal widzi w nim wartościowe uzupełnienie składu, natomiast Liverpool może zaoferować mu większe szanse na regularne występy. To sprawia, że walka o podpis Holendra zapowiada się jako jedna z ciekawszych transferowych historii najbliższych tygodni.