Pochettino zabrał głos. Przyszłość trenera przesądzona?

Wiele wskazuje na to, że Mauricio Pochettino pozostanie trenerem Chelsea. Najnowsze wypowiedzi szkoleniowca sugerują porozumienie z władzami.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino i Chelsea planują przyszłość

Ostatnie trzy mecze Chelsea znacząco zmieniły sytuację na Stamford Bridge. The Blues zremisowali 2:2 z Aston Villą oraz pokonali Tottenham 2:0 i West Ham 5:0. Zadowolenie z postępów wyraził sam Todd Boehly, właściciel klubu.

– Ostatnie dwa, trzy mecze, przynajmniej w drugich połowach przeciwko Aston Villi, Tottenhamowi i West Hamowi pokazały, że potrafimy grać pięknie. Graliśmy płynnie i dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy: rozgrywanie akcji od obrony, organizacja zespołu na boisku, po liczne strzały na bramkę. W tych spotkaniach zaczęliśmy dostrzegać, jak nasza praca zaczyna się układać – stwierdził Boehly.

Wiele wskazuje na to, że był to przełomowy czas dla Mauricio Pochettino. Argentyńczyk odzyskał zaufanie włodarzy i zapewne pozostanie na stanowisku trenera. Świadczyć mogą o tym również słowa szkoleniowca z konferencji przed meczem z Nottingham Forest.

– Już planujemy razem przedsezonowe tournée. Odbyliśmy kilka spotkań i ponosimy odpowiedzialność za organizację kolejnego sezonu i oczywiście pracujemy razem w przyszłości – powiedział Pochettino.

– Nie chodzi tylko o to, czy właściciele i dyrektorzy są szczęśliwi. Ważne jest też, czy my jesteśmy szczęśliwi, musisz nas też zapytać. Nie mówię, że nie jestem szczęśliwy, ale zawsze jest tylko jedna strona i może powinniśmy spojrzeć na drugą stronę – mówił trener The Blues.

Czytaj dalej: De Bruyne rozważa odejście z Man City. Dwa kluby w grze