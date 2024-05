dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho zgodzi się na obniżkę pensji?

Transfer Jadona Sancho do Manchesteru United okazał się niewypałem, dlatego lewoskrzydłowy podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony do Borussii Dortmund. 24-latek, który w ekipie Die Borussen miał okazję występować już przed przeprowadzką na Old Trafford, odżył na Signal Iduna Park i pomógł drużynie BVB awansować do Ligi Mistrzów, gdzie czeka na nią hiszpański Real Madryt.

23-krotny reprezentant Anglii chciałby zostać w Borussii Dortmund na stałe, a niemiecki klub jest gotowy go wykupić, ale spełnione muszą zostać konkretne warunki. Według brytyjskiego dziennika “The Mirror” po pierwsze zawodnik jest zmuszony zgodzić się na znaczącą obniżkę pensję w stosunku do zarobków, jakie inkasował na Old Trafford. Poza tym włodarze Die Borussen muszą jeszcze porozumieć się z Czerwonymi Diabłami, które stawiają twarde warunki.

Manchester United za definitywny transfer Jadona Sancho oczekuje bowiem około 40 milionów funtów, a taka kwota może przerosnąć możliwości finansowe BVB. Przyszłość dwudziestoczterolatka powinna wyjaśnić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Warto dodać, że ewentualne odejście Erika ten Haga z ławki trenerskiej angielskiej ekipy mogłoby otworzyć drogę na powrót skrzydłowego do zespołu Czerwonych Diabłów.