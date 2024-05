Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arsenal - Everton

Transfery. Arsenal szuka snajpera

Sezon 23/24 w Premier League dobiegł końca. Mistrzem Anglii został Manchester City, natomiast na drugim miejscu uplasował się Arsenal. Kanonierzy stracili do Obywateli zaledwie dwa punkty. W przyszłych rozgrywkach bez wapienia będą chcieli odebrać palmę pierwszeństwa drużynie Pepa Guardioli.

Jednak by tak faktycznie się stało, zespół prowadzony przez Mikela Artetę potrzebuje wzmocnień. Zwłaszcza w formacji ataku. Dlatego londyńczycy w letnim okienku chcą sprowadzić wartościowego napastnika. Ten ma gwarantować lepsze liczby niż Gabriel Jesus czy chociażby Kai Havertz, który często występuje na środku ofensywy.

Miguel Delaney ujawnił nazwiska dwóch piłkarzy, którzy znaleźli się na szczycie listy marzeń The Gunner. To Brian Brobbey i Viktor Gyökeres. Pierwszy z nich wstępuje w holenderskiej Eridivisie, gdzie przywdziewa barwy Ajaksu Amsterdam. W tym sezonie w 30 ligowyh meczach strzelił 18 goli i zanotował dziesięć asyst. Natomiast drugi to snajper Sportingu. Szwed w 9 spotkaniach w Liga Portual zdobył aż 29 bramek.

Ile Arsenal będzie musiał wydać na każdego z nich? Brobbey może kosztować ponad 50 milionów euro, natomiast za Gyökeresa będzie trzeba zapłacić więcej niż 100 mln.

