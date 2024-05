Giganci Premier League zainteresowani obrońcą Evertonu

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Evertonu

Jarrad Branthwaite kuszony przez giganta

Everton mimo tego, że został ukarany odjęciem ośmiu punktów i tak wywalczył spokojne utrzymanie w Premier League. Latem jednak klub z siedzibą na Goodison Park może zmienić się nie do poznania. Ciekawa przyszłość rysuje się przed jednym z defensorów. Daily Mail przekazał, że niepewny swojej przyszłości w klubie jest Jarrad Branthwaite. 21-latek ma co prawda kontrakt z Evertonem do końca czerwca 2027 roku. Ostatnio nie brakuje jednak wieści o tym, że 21-latek budzi zainteresowanie kilku gigantów w lidze angielskiej.

Źródło podaje, że chętny na transfer z udziałem piłkarza urodzonego w Carlisle jest Manchester City. W każdym razie nie tylko sternicy mistrzów Premier League myślą o pozyskaniu piłkarza. Także działacze Manchesteru United czy Tottenhamu Hotspur mają na swojej liście życzeń utalentowanego defensora.

Branthwaite zasilił szeregi The Toffees w maju 2021 roku. Niemniej dopiero w tej kampanii zawodnik tak naprawdę z dobrej strony zaprezentował się w szeregach Evertonu. Wcześniej zawodnik był wypożyczony do PSV Einhoven. W tym sezonie Branthwaite wystąpił łącznie w 41 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia. Na boisku zawodnik spędził blisko 3700 minut. Jak na razie największym sukcesem piłkarza jest triumf w Pucharze Holandii, co miało miejsce w sezonie 2022/2023.

Czytaj więcej: Legia będzie miała kłopot, nie chodzi tylko o Josue