fot. APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium będzie musiał zapłacić odszkodowanie Thomasowi Tuchelowi

Thomas Tuchel żegna się z Bayernem Monachium. Klub z Allianz Arena jest tym samym zmuszony do tego, aby znaleźć nowego szkoleniowca. Tymczasem ciekawe informacje obiegły niemieckie media, które dotyczącą dotychczasowego szkoleniowca Bawarczyków. Według wieści dziennikarza Floriana Plettenberga ze Sky Germany trener Tuchel będzie mógł liczyć na solidny zastrzyk gotówki. Niemiec ma otrzymać 10 milionów euro odszkodowania za to, że przedwcześnie zakończy współpracę z klubem z Bundesligi. Jego umowa wygasa z końcem czerwca 2025 roku. Niemniej już wcześniej została podjęta decyzja, że Tuchel nie wypełni wcześniejszego porozumienia z Bawarczykami.

Ciekawe jest natomiast to, że nowy pracodawca Niemca nie musi się obawiać tego, że w przypadku nawiązania z nim współpracy będzie musiał uregulować tę sumę. Nie ma takie możliwości, bo Tuchel ma mieć kontrakt rozwiązany z końcem czerwca tego roku, czyli rok przed końcem pierwotnego zobowiązania.

50-latek prowadził Bayern od marca 2023 roku. Prowadził ekipę z Monachium w 61 spotkaniach. Średni bilans punktowy kształtuje się na poziomie 1.95. Tuchel, zanim trafił do klubu z Allianz Arena, to prowadził Chelsea, Paris Saint-Germain czy Borussię Dortmund. Największymi sukcesami trenera jest między innymi wygranie Ligi Mistrzów z The Blues czy triumf w Bundeslidze z Bayernem oraz w Ligue 1 z PSG.

