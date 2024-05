Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Arabia Saudyjska nie dla wszystkich. Benzema sugeruje odejście

Po czternastu latach Karim Benzema opuścił Real Madryt i przeniósł się do Al-Ittihad. W nowym otoczeniu reprezentant Francji kompletnie się nie odnalazł. Szybko pojawiły się plotki sugerujące, że napastnik chce zakończyć swoją przygodę w Saudi Pro League. Na tę informację mieli pozytywnie reagować europejscy giganci, w tym między innymi Manchester United.

Ostatecznie okazało się, że 36-latek zmienił zdanie i postanowił kontynuować grę dla ekipy z Dżuddy. Mimo wszystko na temat swojej drużyny wypowiadał się w niekoniecznie pozytywnym świetle. – Potrzebuję pomocy. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi na boisku. Nie przyniosę zwycięstwa sam. Potrzebuję innych graczy i kilku innych rzeczy – mówił Francuz.

Wszystko wskazuje na to, że w letnim okienku Benzema znowu spróbuje wyrwać się z Al-Ittihad. Relevo zdradza, że piłkarz podczas swojej niedawnej wizyty w Madrycie opowiedział otaczającym go osobom swoją „smutną przygodę w Arabii Saudyjskiej. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, a więc ewentualny chętny na pozyskanie doświadczonego snajpera będzie musiał wpłacić kwotę odstępnego.

Benzema w tym sezonie rozegrał 29 spotkań strzelił 13 goli i zanotował osiem asyst. Al-Ittihad zakończyło ligowe zmagania dopiero na 5. miejscu.