HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Benjamin Sesko na radarze Chelsea, Tottenhamu i Arsenalu

Benjamin Sesko coraz częściej łączony jest z transferem do Premier League. Niesamowita forma napastnika w drugiej części sezonu oraz wysoka regularność sprawiły, że do grona zainteresowanych klubów dołączyły kolejne drużyny z czołowych miejsc w lidze. Poza Arsenalem, o którym mówi się od dłuższego czasu, reprezentanta Słowenii w swoich szeregach widziałaby również Chelsea oraz Tottenham.

Nie jest tajemnicą, że The Blues szukają nowego napastnika, który zastąpi w wyjściowym składzie Nicolasa Jacksona. Senegalczyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a Chelsea jeśli chce wykonać kolejny krok, musi zakontraktować nową dziewiątkę, która zapewni zdecydowanie więcej bramek. Takim zawodnikiem ma być właśnie Benjamin Sesko. 20-letni piłkarz w tym sezonie uzbierał łącznie 19 goli we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, od początku roku zdobywa je z niespotykaną regularnością. Sesko w ostatnich trzynastu meczach, które zaczynał w pierwszym składzie, zdobył aż 11 goli i dołożył do tego 2 asysty.

RB Lipsk ze względu na duże zainteresowanie młodym zawodnikiem ustalił cenę transferu. W przypadku chęci sprowadzenia piłkarza Arsenal, Chelsea oraz Tottenham muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 65 milionów euro. Benjamin Sesko trafił do Lipska zaledwie przed rokiem za 24 miliony euro z RB Salzburg.