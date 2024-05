Miniony sezon Premier League bez wątpienia nie należał do Manchesteru United. W kolejnych rozgrywkach Czerwone Diabły chcą uniknąć rozczarowania i planują wzmocnienia. Wytypowano zawodnika, który ma zwiększyć rywalizację na pozycji lewego i środkowego obrońcy.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United spogląda na obrońcę z Eredivisie

Dopiero ósme miejsce w stawce Premier League – sezon 23/24 nie zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii Manchesteru United. Wprawdzie Czerwone Diabły sięgnęły po Puchar Ligi i mogą podnieść także Puchar Anglii, ale liczono na zdecydowanie więcej. W Lidze Mistrzów ekipa Erika ten Haga również mocno rozczarowała.

Na Old Trafford nie zamierzają dopuścić do powtórki. Klub chce wzmocnić defensywę wszechstronnym zawodnikiem. Graeme Bailey donosi, że United bacznie przygląda się piłkarzowi z doskonale znanego kierunku. Jest nim oczywiście Holandia. Na celowniku The Red Devils znalazł się gracz Ajaksu Amsterdam, Jorrel Hato.

18-latek może występować zarówno w środku, jak i na lewej stronie obrony. Dzięki temu jednokrotny reprezentant Oranje będzie mógł rywalizować zarówno z Tyrellem Malacią i Lukiem Shawem, a także Harrym Maguire’em, Victorem Lindelofem czy Lisandro Martinezem.

Portal Transfermarkt wycenia Hato na 22 miliony euro, ale za nastolatka będzie trzeba zapłacić zdecydowanie więcej. Jego kontrakt wygada dopiero w czerwcu 2028 roku.