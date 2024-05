Zagłębie Lubin na koniec sezonu Ekstraklasy wyszło z cienia [WIDEO]

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin z czwartą z rzędu wygraną

Zagłębie Lubin miało w trakcie sezonu 2023/2024 namieszać w lidze. Miedziowi mieli potencjał na to, aby rywalizować o czołowe lokaty w PKO Ekstraklasie. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała te plany. W pewnym momencie zespół z Lubina musiał drżeć nawet o ligowy byt. Ostatnio jednak Miedziowi na dobre weszli na ścieżkę zwycięstwo i nie zamierzali z niej schodzić w rywalizacji z ŁKS-em.

W starciu z drużyną Marcina Matysiaka gospodarze już w siódmej minucie otworzyli wynik. Bramkę dla Zagłębia zdobył Dawid Kurminowski, wykorzystując podanie Kacpra Chodyny. Na jednym golu Zagłębie nie chciało poprzestać. Swoją szansę miał między innymi Tomasz Makowski, ale ze świetnej strony pokazał się Aleksander Bobek. Do przerwy lubinianie prowadzili 1:0.

Po zmianie stron Zagłębie dało radę podwyższyć prowadzenie. Mateusz Grzybek w 58. minucie skierował piłkę do siatki i rywale mieli już podcięte skrzydła. W samej końcówce ŁKS co prawda za sprawa Aleksandra Iwańczyka strzelił gola, ale i tak nic to nie zmieniło. 13. zwycięstwo Miedziowych w tej kampanii stało się faktem. Zagłębie jednocześnie zapewniło sobie ósme miejsce w tabeli na koniec rozgrywek, mając cztery oczka przewagi nad dziewiątym Piastem Gliwice i pięć punktów straty do siódmej Pogoni Szczecin.

W ostatniej kolejce Mateusz Wdowiak i spółka zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Z kolei łodzianie u siebie zagrają ze Stalą Mielec, chcąc przerwać serię pięciu z rzędu porażek.

