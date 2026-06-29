Vinicius znów poprowadzi Brazylię do wygranej? Przed nią poważny sprawdzian

09:41, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Brazylia w ramach 1/16 finału mistrzostw świata zmierzy się z Japonią. Przed gigantem z Ameryki Południowej bardzo poważne wyzwanie. Japończycy pozostają niepokonani na tym turnieju.

Ayase Ueda
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ayase Ueda

Brazylia musi sprostać oczekiwaniom. Japonia myśli o sensacji

Reprezentacja Brazylii stoi przed bardzo poważnym wyzwaniem – kibice oczekują od niej triumfu na tegorocznych mistrzostwach świata. Z tego względu tamtejsza federacja postawiła na Carlo Ancelottiego, który ma w swoim dorobku wiele sukcesów. Pod jego wodzą błyszczy przede wszystkim Vinicius Junior, z którym współpracował wcześniej w Realu Madryt. Gwiazdor w fazie grupowej zdobył cztery bramki, zapewniając awans gigantowi z Ameryki Południowej.

Brazylijczycy rozpoczęli ten mundial od remisu w starciu z Marokiem. Ich występ nie był najlepszy, więc pojawiły się realne obawy, że mogą stracić też punkty w kolejnych starciach z Haiti oraz Szkocją. Tam okazali się jednak bezkonkurencyjni – wygrali zarówno z jednymi, jak i drugimi po 3-0. Oprócz Viniciusa z bardzo dobrej strony pokazuje się też Matheus Cunha, który zaczynał mecz z Marokiem na ławce rezerwowych, a później wygryzł Igora Thiago i nie oddał już miejsca w pierwszym składzie.

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W poniedziałek Brazylia powalczy o awans do 1/8 finału, a jej rywalem będzie Japonia. Zapowiada się więc ciekawe widowisko, które wcale nie musi być jednostronne. Japończycy pozostają na tym mundialu niepokonani – mają na koncie dwa remisy oraz wysokie zwycięstwo w rywalizacji z Tunezją (4-0). Ich występ przeciwko Holandii potwierdził, że mogą postawić się drużynie z większym potencjałem kadrowym. W ostatniej kolejce fazy grupowej Japonia zremisowała natomiast 1-1 ze Szwecją.

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Wielkim nieobecnym w ekipie Brazylii pozostaje Raphinha, który doznał kontuzji przy okazji meczu z Haiti. Oczywiście nie opuścił zgrupowania, ponieważ ma być do dyspozycji Carlo Ancelottiego w kolejnych rundach, o ile Brazylijczycy tam dotrą. Pod jego nieobecność poważną szansę otrzymał Rayan, na którego selekcjoner postawił kosztem Endricka czy Gabriela Martinelliego.

Na boisku w ostatnim meczu ze Szkocją pojawił się też Neymar, który pauzował od początku mundialu. Była to dla niego bardzo ważna chwila – wrócił do reprezentacji po dłuższej nieobecności, co ucieszyło również brazylijskich kibiców.

Japonia nie będzie mogła za to skorzystać z Takefusy Kubo, który wystąpił tylko w pierwszym spotkaniu z Holandią. W jego trakcie doznał kontuzji, która okazała się na tyle poważna, że opuścił kolejne mecze fazy grupowej. To poważne osłabienie, bowiem 25-latek był jednym z liderów kadry.

Przewidywane składy na mecz Brazylia – Japonia

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Vinicius, Cunha, Rayan

Japonia: Suzuki – Tomiyasu, Taniguchi, Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – Kamada, Maeda, Ueda

Kiedy odbędzie się spotkanie Brazylia – Japonia?

Spotkanie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata pomiędzy Brazylią a Japonią odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca o godzinie 19:00. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 2. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

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