Te kraje popierają Infantino. Wśród nich jedna potęga

13:00, 9. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Argentyna, Meksyk i Maroko to właściwie jedyne poważne federacje, które popierają obecnie Gianniego Infantino w walce o reelekcję na stanowisko szefa FIFA.

Gianni Infantino
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fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Egzotyczne poparcie dla prezydenta FIFA

Gianni Infantino od dawna budzi ogromne kontrowersje wśród sympatyków futbolu. Trudno znaleźć dziś wielu kibiców, którzy z entuzjazmem ocenialiby sposób, w jaki Szwajcar kieruje FIFA. Lista zarzutów dotyczących jego decyzji, pomysłów oraz publicznych wypowiedzi jest bardzo długa. W ostatnim czasie szczególne emocje wywołały jednak informacje dotyczące potencjalnego przekazania praw do transmisji mistrzostw świata nowemu konsorcjum.

Rosnące niezadowolenie zaczyna być widoczne również wśród europejskich federacji. Część z nich stopniowo dystansuje się od Infantino i nie zamierza udzielać mu poparcia podczas nadchodzących wyborów na kolejną kadencję. Jedną z federacji, która już zdecydowała się na taki krok, jest Walia. Są jednak także tacy, którzy z poparcia Szwajcara się nie wycofują, a wręcz przeciwnie, otwarcie to robią. Oto cała lista takich reprezentacji, które głównie są – jakby to powiedzieć – dość egzotyczne.

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– Argentyna, Maroko, Katar, Demokratyczna Republika Konga, Meksyk, Dżibuti, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mauretania, Kuwejt, Niger, Sri Lanka, Indonezja, Liban, Bhutan, Mongolia, Filipiny, Egipt, Gambia, Paragwaj, Bangladesz – wylicza serwis „Transfer News Live”.

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