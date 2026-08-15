Breel Embolo znalazł nową drużynę. Zaskakujący kierunek

Breel Embolo zdecydował się na przeprowadzkę do Major League Soccer. 29-letni szwajcarski napastnik osiągnął porozumienie z Atlantą United - podaje Santi Aouna z portalu Foot Mercato.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Breel Embolo

Atlanta United finalizuje transfer Breela Embolo

Breel Embolo to dobrze znane nazwisko w świecie futbolu. 29-letni napastnik od wielu lat występuje na wysokim poziomie, dlatego nie jest anonimową postacią dla kibiców piłki nożnej. Doświadczony Szwajcar jest obecnie zawodnikiem Stade Rennes, ale wszystko wskazuje na to, że lada moment po raz kolejny zmieni barwy klubowe.

Jak dowiedział się Santi Aouna z portalu” Foot Mercato”, Embolo będzie bowiem kontynuował swoją karierę w Atlancie United. Reprezentant Szwajcarii osiągnął już porozumienie z amerykańskim gigantem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Dogadały się również oba kluby, a kwota transakcji wyniesie około 16 milionów euro. Tym samym doświadczony napastnik, podobnie jak Robert Lewandowski, będzie występował w MLS.

Embolo w swoim piłkarskim CV ma również AS Monaco, Borussię Moenchengladbach, FC Schalke 04 Gelsenkirchen oraz FC Basel 1893, z którego wypłynął na szerokie wody. Mierzący 184 centymetry snajper w poprzedniej kampanii rozegrał 34 mecze, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Według najnowszych danych wartość Szwajcara wynosi 15 milionów euro, czyli mniej więcej tyle, ile będzie kosztował jego transfer do Atlanty.