Trump staje w obronie Infantino. Któż by się spodziewał takich słów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Donald Trump i Gianni Infantino

Trump i Infantino, wspaniała przyjaźń na szczytach

Nazwisko Gianniego Infantino od lat wywołuje w świecie piłki nożnej skrajne reakcje. Prezydent FIFA wielokrotnie spotykał się z krytyką zarówno ze względu na podejmowane decyzje, jak i proponowane przez siebie rozwiązania czy sposób komunikowania się z opinią publiczną. Wśród kibiców trudno więc o jakiekolwiek dobre odczucia z nim związane.

W ostatnim czasie jednak źródłem dyskusji stała się kwestia przyszłości praw własności do mistrzostw świata. Pojawiły się bowiem doniesienia, że mogą one trafić w ręce nowego konsorcjum. Wszystko oczywiście za sprawą Szwajcara, którego spotkał za tę wizję ostracyzm społeczny i piłkarski. Odwracają się od niego europejskie reprezentacje, ale nie Donald Trump. Najpotężniejszy człowiek na świecie właśnie udzielił mu poparcia i wystawił laurkę. Czy można było się jednak spodziewać czegoś innego?

– FIFA popełniłaby straszny błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu choćby rozważała zastąpienie prezesa Gianniego Infantino. Jest on fantastyczny – właśnie poprowadził mistrzostwa świata, które okazały się czterokrotnie bardziej udane niż jakiekolwiek poprzednie. Jeśli odejdzie, impreza ta nigdy więcej nie odniesie takiego sukcesu ani nie przyniesie takich zysków! Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie – przekazał Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, na platformie Truth Social.

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