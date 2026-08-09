Reprezentacja Włoch chciała Guardiolę. Dlatego im odmówił

15:16, 9. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Nicolo Schira

Pep Guardiola miał szansę zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Ostatecznie odmówił. Paolo Maldini, cytowany przez Nicolo Schirę, ujawnił, dlaczego Hiszpan nie został trenerem Squadra Azzurra.

Pep Guardiola
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola odmówił reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch nie zagrała na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas marcowych baraży przegrali w finale z Bośnią i Hercegowiną. Niedługo później z posady selekcjonera zwolniony został Gennaro Gattuso, a prezydent włoskiej federacji podał się do dymisji. Tymczasowo stery nad pierwszą reprezentacją przejął Silvio Baldini, który poprowadził Squadrę Azzura w dwóch meczach towarzyskich.

W międzyczasie trwały poszukiwania nowego selekcjonera. Faworytem wydawał się Pep Guardiola. Paolo Maldini oraz Leonardo rozmawiali z Hiszpanem. Okazuje się, że przez moment było blisko, ale finalnie były opiekun Man City odmówił z powodu zmęczenia.

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Maldini, cytowany przez Nicolo Schirę, ujawnił również, że nowy prezydent zabronił im podpisać kontrakt z młodszymi trenerami jak Daniele De Rossi czy Fabio Grosso. Ostatecznie nowym-starym selekcjonerem został Roberto Mancini.

Guardiola był kuszony. Zapisywał nawet możliwe składy. Powiedział nam: „Dajcie mi o euro mniej niż poprzedniemu selekcjonerowi” Odmówił ze względu na zmęczenie. Chcieliśmy zatrudnić młodego selekcjonera, ale Malago nie dotrzymał wcześniejszych ustaleń. Nie zgodził się na De Rossiego i Grosso, a Andrea Pirlo został odsunięty pod pretekstem – powiedział Paolo Maldini.

Wspomniany Maldini oraz Leonardo rzucili papierami zaledwie kilkanaście dni po podpisaniu kontraktu z włoską federacją.

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