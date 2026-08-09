Reprezentacja Włoch chciała Guardiolę. Dlatego im odmówił

Pep Guardiola miał szansę zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Ostatecznie odmówił. Paolo Maldini, cytowany przez Nicolo Schirę, ujawnił, dlaczego Hiszpan nie został trenerem Squadra Azzurra.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola odmówił reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch nie zagrała na Mistrzostwach Świata 2026. Podczas marcowych baraży przegrali w finale z Bośnią i Hercegowiną. Niedługo później z posady selekcjonera zwolniony został Gennaro Gattuso, a prezydent włoskiej federacji podał się do dymisji. Tymczasowo stery nad pierwszą reprezentacją przejął Silvio Baldini, który poprowadził Squadrę Azzura w dwóch meczach towarzyskich.

W międzyczasie trwały poszukiwania nowego selekcjonera. Faworytem wydawał się Pep Guardiola. Paolo Maldini oraz Leonardo rozmawiali z Hiszpanem. Okazuje się, że przez moment było blisko, ale finalnie były opiekun Man City odmówił z powodu zmęczenia.

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Maldini, cytowany przez Nicolo Schirę, ujawnił również, że nowy prezydent zabronił im podpisać kontrakt z młodszymi trenerami jak Daniele De Rossi czy Fabio Grosso. Ostatecznie nowym-starym selekcjonerem został Roberto Mancini.

– Guardiola był kuszony. Zapisywał nawet możliwe składy. Powiedział nam: „Dajcie mi o euro mniej niż poprzedniemu selekcjonerowi” Odmówił ze względu na zmęczenie. Chcieliśmy zatrudnić młodego selekcjonera, ale Malago nie dotrzymał wcześniejszych ustaleń. Nie zgodził się na De Rossiego i Grosso, a Andrea Pirlo został odsunięty pod pretekstem – powiedział Paolo Maldini.

Wspomniany Maldini oraz Leonardo rzucili papierami zaledwie kilkanaście dni po podpisaniu kontraktu z włoską federacją.