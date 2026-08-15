Paris Saint-Germain potwierdziło hitowy ruch. Jest komunikat

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Oficjalnie: Mika Godts zasilił szeregi PSG

Paris Saint-Germain poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Miki Godtsa z Ajaksu Amsterdam. 21-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 55 milionów euro.

Tym samym spełniły się medialne przewidywania i triumfatorzy Ligi Mistrzów sprowadzili do siebie utalentowanego belgijskiego zawodnika. – Czuję ogromną dumę, dołączając do jednego z najlepszych klubów na świecie. Nie mogę się doczekać, aby założyć te barwy, poznać Parc des Princes oraz tutejszych kibiców. Dam z siebie wszystko, aby na boisku odwdzięczyć się za zaufanie, którym obdarzyli mnie prezes Nasser Al-Khelaifi, dyrektor Luis Campos i trener Luis Enrique – powiedział młody piłkarz.

Godts reprezentował Ajax od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Amsterdamu z Genku za około milion euro. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, zdobył 17 bramek i zanotował 15 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 35 milionów euro. W paryskim zespole perspektywiczny Belg będzie rywalizował o najwyższe cele we Francji oraz Europie.