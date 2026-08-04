PZPN zdecydował ws. poparcia dla Infantino. A jednak

15:36, 4. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Weszło

PZPN jeszcze przed mundialem poprał kandydaturę Gianniego Infantino na kolejną kadencję szefa FIFA, ale obecnie - choć część federacji już się wycofuje z tej decyzji - nie chce wychodzić przed szereg. Nie ma więc decyzji podobnej do tej podjętej chociażby przez Szwedów, o czym informuje "Weszło".

Cezary Kulesza
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

PZPN wstrzemięźliwy ws. Infantino

Chyba nikt nie ma już wątpliwości w cywilizowanym świecie, że Gianni Infantino to jeden z największych szkodników obecnej piłki nożnej. Ostatnie pomysły szefa FIFA wskazują już jednoznacznie – bez próby krycia się nawet tak, jak w przypadku przyznaniu MŚ Federacji Rosyjskiej oraz Katarowi – że chodzi mu przede wszystkim o zarobek i jak największą sprzedaż wszystkiego, co związane z turniejami.

Dlatego też w ostatnim czasie narodził się sprzeciw wobec wizji stworzenia spółki mającej kontrolować mistrzostwa świata. Z tego powodu UEFA wydała ostre oświadczenie, a w ostatnich dniach trzy pierwsze europejskie cywilizacje poinformowały o wycofaniu poparcia dla kandydatury Infantino w kolejnych wyborach; są to Szwedzi, Walijczycy oraz Serbowie. Podobne rozwiązanie ma rozważać Anglia.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Co więc w takim przypadku zrobi PZPN?! Według informacji, które przekazał serwis „Weszło”, Cezary Kulesza podchodzi do sprawy spokojnie i nie chce się wychylać przed szereg. Jeszcze przed mundialem związek poparł kandydaturę Infantino, ale teraz ws. wycofania czeka na gremialne ruchy innych.

Jakiś czas temu ponad 200 federacji narodowych, w tym PZPN, zadeklarowało poparcie dla kandydatury Gianniego Infantino w najbliższych wyborach władz FIFA. Stanowisko to zostało wypracowane kolegialnie. W związku z tym ewentualna zmiana tego stanowiska również powinna zostać uzgodniona w takim samym trybie – czytamy w oficjalnym oświadczeniu federacji.

Zobacz także: Lech zdecydował w sprawie Mońki. Zmiana możliwa tylko pod jednym warunkiem! [NOWE INFORMACJE]