Olympique Marsylia porozumiał się z cenionym stoperem

Jean-Clair Todibo może kontynuować swoją karierę w Olympique'u Marsylia. Francuski klub osiągnął bowiem porozumienie z 26-letnim środkowym obrońcą - podaje Santi Aouna z portalu Foot Mercato.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo chętny na przenosiny do Olympique’u Marsylia

Olympique Marsylia nie wykazuje się przesadną aktywnością podczas obecnego letniego okienka transferowego. Francuski klub dotychczas jedynie wykupił wypożyczonego wcześniej Timothy’ego Weaha. Włodarze ze Stade Velodrome planują jednak zmienić ten stan rzeczy i pracują nad poważnym wzmocnieniem formacji defensywnej. Priorytetem pozostaje sprowadzenie doświadczonego środkowego obrońcy.

Jak dowiedział się Santi Aouna z portalu „Foot Mercato”, bliski przeprowadzki do zespołu Olimpijczyków jest Jean-Clair Todibo. Marsylia dogadała się już z 26-letnim stoperem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Teraz francuski gigant prowadzi rozmowy z West Hamem United, chcąc wypożyczyć defensora ze spadkowicza Premier League. Porozumienie między klubami może zostać osiągnięte w najbliższych dniach.

Todibo przywdziewa koszulkę ekipy Młotów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadion Olimpijski w Londynie z Nicei. Początkowo grał dla drużyny The Hammers na zasadzie wypożyczenia, a później został wykupiony za 40 milionów euro. Dwukrotny reprezentant Francji, który w CV posiada również Barcelonę, w poprzedniej kampanii rozegrał 25 meczów i zanotował 1 asystę. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie 22 miliony euro.