Rio Ave – FC Porto: mistrzowie znowu triumfują
Rio Ave do rywalizacji z FC Porto przystępowało po niezbyt udanym początku sezonu i porażce z Gil Vicente w pierwszej kolejce. Natomiast podopieczni Francesco Fariolego na otwarcie rozgrywek strzelili dwa gole Alverce i zachowali czyste konto.
Smoki otworzyły wynik w 11. minucie. Gabri Veiga znakomicie dośrodkował z narożnika boiska, a Nehuen Perez popisał się bezbłędnym strzałem głową i pokonał Ennio van der Gouwa. W 34. minucie Holender musiał sięgać do siatki po próbie Jakuba Kiwiora, ale po analizie VAR to trafienie zostało anulowane.
Porto podwyższyło prowadzenie dopiero w 82. minucie. Hwand-In Beom przytomnie zareagował w polu karnym, a Borja Sainz uderzeniem bez przyjęcia nie dał szans van der Gouwowi.
Mistrzowie kraju utrzymali korzystny wynik i po raz drugi w tym sezonie zachowali czyste konto. Ogromna w tym zasługa polskiego duetu środkowych obrońców, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.