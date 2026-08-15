Kiwior blisko gola! Ale i tak ma powody do radości [WIDEO]

23:44, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Rio Ave - FC Porto to spotkanie w 2. kolejce ligi portugalskiej. W sobotnim pojedynku lepsi okazali się aktualni mistrzowie kraju.

Jakub Kiwior
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Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Rio Ave – FC Porto: mistrzowie znowu triumfują

Rio Ave do rywalizacji z FC Porto przystępowało po niezbyt udanym początku sezonu i porażce z Gil Vicente w pierwszej kolejce. Natomiast podopieczni Francesco Fariolego na otwarcie rozgrywek strzelili dwa gole Alverce i zachowali czyste konto.

Smoki otworzyły wynik w 11. minucie. Gabri Veiga znakomicie dośrodkował z narożnika boiska, a Nehuen Perez popisał się bezbłędnym strzałem głową i pokonał Ennio van der Gouwa. W 34. minucie Holender musiał sięgać do siatki po próbie Jakuba Kiwiora, ale po analizie VAR to trafienie zostało anulowane.

Porto podwyższyło prowadzenie dopiero w 82. minucie. Hwand-In Beom przytomnie zareagował w polu karnym, a Borja Sainz uderzeniem bez przyjęcia nie dał szans van der Gouwowi.

Mistrzowie kraju utrzymali korzystny wynik i po raz drugi w tym sezonie zachowali czyste konto. Ogromna w tym zasługa polskiego duetu środkowych obrońców, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

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