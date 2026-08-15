Rio Ave - FC Porto to spotkanie w 2. kolejce ligi portugalskiej. W sobotnim pojedynku lepsi okazali się aktualni mistrzowie kraju.

Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Rio Ave – FC Porto: mistrzowie znowu triumfują

Rio Ave do rywalizacji z FC Porto przystępowało po niezbyt udanym początku sezonu i porażce z Gil Vicente w pierwszej kolejce. Natomiast podopieczni Francesco Fariolego na otwarcie rozgrywek strzelili dwa gole Alverce i zachowali czyste konto.

Smoki otworzyły wynik w 11. minucie. Gabri Veiga znakomicie dośrodkował z narożnika boiska, a Nehuen Perez popisał się bezbłędnym strzałem głową i pokonał Ennio van der Gouwa. W 34. minucie Holender musiał sięgać do siatki po próbie Jakuba Kiwiora, ale po analizie VAR to trafienie zostało anulowane.

JAKUB KIWIOR Z GOLEM… ALE NIEUZNANYM! 😮‍💨🇵🇱



Polak pięknie trafił do siatki Rio Ave, ale sędzia gola nie uznał. Na spalonym był Deniz Gül 🧐



Szkoda, bo trafienie było naprawdę efektowne! 🔥 pic.twitter.com/zfQ9ojPokF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 15, 2026

Porto podwyższyło prowadzenie dopiero w 82. minucie. Hwand-In Beom przytomnie zareagował w polu karnym, a Borja Sainz uderzeniem bez przyjęcia nie dał szans van der Gouwowi.

Mistrzowie kraju utrzymali korzystny wynik i po raz drugi w tym sezonie zachowali czyste konto. Ogromna w tym zasługa polskiego duetu środkowych obrońców, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.