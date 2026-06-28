Poniedziałkowe typy na Mistrzostwa Świata: kto awansuje do 1/8 finału?

W poniedziałek 29 czerwca odbędą się trzy mecze 1/16 finału piłkarskiego Mundialu. Obserwować będziemy potyczki Brazylii z Japonią, Niemiec z Paragwajem oraz Holandii z Marokiem. W poniższym tekście znajdziesz moje typy na wszystkie trzy starcia. Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź moje typy na Mundial.

fot. Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich, Deniz Undav w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej

Brazylia vs Japonia. Typy bukmacherskie na dzisiaj

Starcie Brazylii z Japonią odbędzie się o godzinie 19:00 naszego czasu na stadionie w Houston. Ostatnim razem drużyny te spotkały się ze sobą towarzysko w październiku ubiegłego roku, kiedy to padł wynik 3:2 dla Japonii.

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Brazylia: prawdziwa gra rozpoczyna się teraz

Canarinhos przez fazę grupową przeszli bez większych problemów, zajmując pierwsze miejsce z dorobkiem siedmiu punktów. Na początek przyszło im zmierzyć się z najtrudniejszym z rywali, Marokiem, z którym zremisowali 1:1. Potem już wszystko szło im zgodnie z planem, wszak pokonali 3:0 Haiti i identycznym stosunkiem bramek Szkocję. Nikt w kraju nie wyobrażał sobie, by Brazylia miała nie wyjść z grupy, więc prawdziwy turniej zaczyna się dla niej dopiero teraz. Ekipa Carlo Ancelottiego w grupowych meczach pokazała skuteczną defensywę, a także sporo jakości pod bramką rywala. Teraz czeka ich jednak trudniejsze wyzywanie, niż dwa ostatnie mecze fazy grupowej, zwłaszcza że nie będzie mogła liczyć na usługi kontuzjowanego podczas starcia z Haiti Raphinhii.

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Japonia: (nie)spodzianka

Japończycy na tym Mundialu trafili do niełatwej grupy z Holandią, Szwecją oraz Tunezją. Na dzień dobry pokazali się jednak z bardzo dobrej strony remisując 2:2 z Holandią, a następnie bezdyskusyjnie ograli 4:0 Tunezję. Czteropunktowy dorobek i dodatni bilans bramkowy kazały przypuszczać, że Reprezentacja Japonii niemal na pewno awansuje do 1/16 finału, lecz w ostatnim meczu udało jej się zagwarantować sobie drugie miejsce w grupowej tabeli po remisie 1:1 ze Szwecją. Trener Hajime Moriyasu dysponuje zawodnikami o dużej klasie, którzy tworzą zgraną i zaskakująco szybko operującą piłką drużynę, dlatego ich awans wcale nie jest tak zaskakujący, jak można było zakładać jeszcze przed startem zmagań. Mimo że Samurajowie nie będą faworytami nadchodzącego starcia, nie należy przekreślać ich szans na sprawienie niespodzianki.

Brazylia Japonia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 czerwca 2026 21:59

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy w roli faworytów stawiają zespół Brazylii. Canarinhos na każdy Mundial przyjeżdżają w celu wywalczenia złota, więc ewentualne odpadnięcie już w 1/16 finału byłoby sporą niespodzianką. Japonia potrafi jednak grać w piłkę i na pewno nie przestraszy się teoretycznego faworyta, starając się nawiązać walkę. Jedni i drudzy wiedzą, jak zagrażać bramce rywali, dlatego nastawiam się tutaj na ciekawy mecz, w którym obejrzymy minimum dwa gole. W STS kurs na over 1.5 gola wynosi 1.33. Dobrze wygląda więc jako otwarcie kuponu z trzema typami.

STS 1.33 powyżej 1.5 gola Zagraj!

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Niemcy vs Paragwaj. Typy na dziś

Drugi poniedziałkowy mecz rozegrany zostanie na stadionie w Foxborough niedaleko Bostonu, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o 22:30 czasu polskiego. Niemcy oraz Paragwaj po raz ostatni grały ze sobą w 2013 roku w ramach potyczki towarzyskiej. Wynik tego starcia to 3:3.

Niemcy: limit wpadek wyczerpany?

Reprezentacja Niemiec przed startem turnieju postrzegana była jako jeden z głównych kandydatów do złota tegorocznego Mundialu. Potwierdziły to dwie pierwsze kolejki fazy grupowej, w których to ekipa trenera Juliana Nagelsmanna pokonała 7:1 Curacao oraz 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej. Do trzeciego grupowego pojedynku Niemcy przystąpili z pewnym awansem z pierwszego miejsca, lecz mimo to ich zdeklarowanym celem było zwycięstwo. Niespodziewanie przegrali oni jednak 1:2 z Ekwadorem, prezentując Ekwadorczykom awans do 1/16 finału z trzeciego miejsca w grupie. Pomimo wpadki w 3. kolejce Niemcy to zespół, który jest piekielnie mocny w ofensywie, a jego mistrzowskie aspiracje wcale nie są na wyrost. Paragwaj jest więc rywalem, którego Niemcy po prostu muszą pokonać, jeśli nie chcą mówić o ogromnym rozczarowaniu, czy wręcz blamażu.

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Paragwaj: udowodnili swoją wartość

Paragwajczycy do Ameryki Północnej przyjechali jako drużyna, która w eliminacjach strefy CONMEBOL zajęła szóste miejsce, czyli ostatnie gwarantujące bezpośredni awans na Mundial. W grupie z USA, Turcją oraz Australią nie mieli łatwego zadania, lecz dzięki czterem zdobytym punktom zajęli trzecie miejsce w grupie i wywalczyli awans. Z początku mało co zapowiadało taki rozwój wypadków, ponieważ drużyna trenera Gustavo Alfaro przegrała aż 1:4 z USA, lecz potem pokonała 1:0 Turcję i zremisowała 0:0 z Australią, pokazując swój największy atut z eliminacji, czyli żelazną defensywę. We wspomnianych eliminacjach Paragwaj w 18 rozegranych meczach stracił zaledwie 10 goli, więc udowodnił, że potrafi dobrze bronić dostępu do własnej bramki. Teraz jednak czeka go starcie z drużyną, która dysponuje bardzo dużym potencjałem w ofensywie, więc jego formacja obronna z pewnością będzie miała pełne ręce (i nogi!) roboty.

Niemcy Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 czerwca 2026 07:39

Co obstawiam?

Niekwestionowanym faworytem tego pojedynku będą Niemcy. Jest to bowiem rywalizacja jednego z faworytów do zdobycia Pucharu Świata z zespołem, dla którego już samo wyjście z grupy stanowi spory sukces. Mimo to nie zdecyduję się zagrać tutaj na strony, a zamiast tego pójdę w over 4.5 rzutu rożnego Niemców. Czeka nas potyczka bardzo sprawnej ofensywy z żelazną obroną, dlatego bardzo możliwe, że Niemcy wygenerują sobie minimum pięć okazji do wprowadzenia piłki z narożnika boiska. W fazie grupowej zespół ten wykonywał średnio 6,0 rzutu rożnego na mecz, dlatego w nadchodzącym meczu powinien bez problemu przekroczyć typowany przeze mnie pułap.

STS 1.45 Niemcy wykonają powyżej 4.5 rzutu rożnego Zagraj!

Holandia vs Maroko. Kto wygra?

Ostatnim poniedziałkowym meczem 1/16 finału MŚ będzie potyczka Holandii z Marokiem. Pojedynek ten odbędzie się na stadionie w Monterrey o 3:00 naszego czasu. Poprzedni mecz tych zespołów zakończył się wynikiem 2:1 dla Holandii i było to starcie towarzyskie rozegrane 31 maja 2017.

Holandia: fajerwerki w ataku, błędy w obronie

Holendrzy w grupie z Japonią, Szwecją oraz Tunezją typowani byli do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli. Choć nie był to łatwy zestaw rywali, potencjał tej drużyny kazał twierdzić, że powinna ona zająć pierwsze miejsce i wywalczyć korzystne rozstawienie w fazie pucharowej. Pierwszy mecz nie do końca wyszedł po myśli podopiecznych Ronalda Koemana, ponieważ zakończył się remisem 2:2 z Japonią, lecz potem Oranje ograli 5:1 Szwecję i 3:1 Tunezję, pieczętując pierwsze miejsce w grupie F. Gołym okiem widać, że jest to ekipa dysponująca dużą mocą w ataku, lecz mająca nierzadko problemy pod swoją bramką. Ostatnie czyste konto zanotowała ona bowiem osiem meczów temu, pokonując 4:0 Litwę na koniec eliminacji do MŚ. Teraz czeka ją niełatwe spotkanie z Marokiem, więc jeżeli Holendrzy nie chcą rozczarować swojego narodu i odpaść już w 1/16 finału, muszą być uważni w defensywie.

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Maroko: awans zgodny z planem

Reprezentacja Maroka po czwartym miejscu wywalczonym przed czterema laty i wygranym (wprawdzie przy tzw. zielonym stoliku, ale jednak wygranym) Pucharze Narodów Afryki na przełomie grudnia i stycznia liczy na kolejny udany wielki turniej. Lwy Atlasu trafili do grupy z Brazylią, Szkocją i Haiti i dzięki siedmiu punktom zajęli drugie miejsce w grupie, pieczętując awans do 1/16 finału. Ekipa trenera Mohameda Ouahbiego po remisie 1:1 z Brazylią pokonała 1:0 Szkocję i 4:2 Haiti, przegrywając z Brazylią walkę o pierwsze miejsce w grupie bilansem bramkowym. Turniejowa drabinka przydzieliła Marokańczykom w 1/16 finału naprawdę trudnego rywala, więc muszą oni zagrać na sto dziesięć procent, by uniknąć rozczarowania, jakim z pewnością byłoby pożegnanie się z turniejem już na tym etapie.

Holandia Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 czerwca 2026 17:27

Co obstawiam?

W tym starciu faworyt będzie najtrudniejszy do wytypowania. Widoczne wyżej kursy sugerują, że większe szanse na wygraną powinni mieć Oranje, lecz osobiście nie odważę się tutaj typować, kto wygra. Zamiast tego nastawiam się na ciekawy mecz, w którym obejrzymy przynajmniej dwa trafienia. W fazie grupowej oba zespoły dostarczały nam ciekawych widowisk, dlatego sądzę, że bardzo możliwy jest scenariusz, w którym w regularnym czasie gry padną przynajmniej dwie bramki. W STS taki typ dostępny jest z kursem 1.38, który dobrze pasuje jako element kuponu z trzema typami.

STS 1.38 powyżej 1.5 gola Zagraj!

Mój kupon na poniedziałek 29 czerwca

Oto moja propozycja kuponu zawierająca typy na poniedziałkowe mecze Mundialu:

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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