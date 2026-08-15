Liverpool dogadał spektakularny transfer. Zapłaci 125 milionów euro

23:29, 15. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nicolo Schira

Liverpool jest o krok od osiągnięcia porozumienia z PSG w sprawie pozyskania Bradleya Barcoli. Kwota tej transakcji wyniesie 125 milionów euro - podaje Nicolo Schira.

Andoni Iraola
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Bradley Barcola bardzo bliski przenosin do Liverpoolu

Liverpool podczas obecnego letniego okienka transferowego pożegnał się z Mohamedem Salahem, a ponadto niepewna pozostaje przyszłość Cody’ego Gakpo. Z tego powodu angielski gigant musi poważnie wzmocnić swoją linię ataku. Na szczycie listy życzeń klubu z Merseyside od dawna znajduje się Bradley Barcola, który miałby stać się jednym z liderów ofensywy drużyny The Reds.

Najnowsze informacje na temat ewentualnego transferu 23-letniego skrzydłowego ujawnił Nicolo Schira. Zdaniem włoskiego dziennikarza przeprowadzka francuskiego atakującego na Anfield Road najprawdopodobniej dojdzie do skutku.

Liverpool ma być bowiem o krok od osiągnięcia porozumienia z Paris Saint-Germain w sprawie tej transakcji. Kwota całej operacji może wynieść aż 125 milionów euro, co byłoby ogromnym wydatkiem angielskiego klubu.

Bradley Barcola trafił do PSG latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i stosunkowo szybko udowodnił swoją wartość. W poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst, choć często rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. Jego szybkość, drybling i umiejętność gry jeden na jednego sprawiają, że idealnie pasuje do stylu Liverpoolu.

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