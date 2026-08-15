Liverpool dogadał spektakularny transfer. Zapłaci 125 milionów euro

Bradley Barcola bardzo bliski przenosin do Liverpoolu
Liverpool podczas obecnego letniego okienka transferowego pożegnał się z Mohamedem Salahem, a ponadto niepewna pozostaje przyszłość Cody’ego Gakpo. Z tego powodu angielski gigant musi poważnie wzmocnić swoją linię ataku. Na szczycie listy życzeń klubu z Merseyside od dawna znajduje się Bradley Barcola, który miałby stać się jednym z liderów ofensywy drużyny The Reds.
Najnowsze informacje na temat ewentualnego transferu 23-letniego skrzydłowego ujawnił Nicolo Schira. Zdaniem włoskiego dziennikarza przeprowadzka francuskiego atakującego na Anfield Road najprawdopodobniej dojdzie do skutku.
Liverpool ma być bowiem o krok od osiągnięcia porozumienia z Paris Saint-Germain w sprawie tej transakcji. Kwota całej operacji może wynieść aż 125 milionów euro, co byłoby ogromnym wydatkiem angielskiego klubu.
Bradley Barcola trafił do PSG latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i stosunkowo szybko udowodnił swoją wartość. W poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst, choć często rozpoczynał mecze na ławce rezerwowych. Jego szybkość, drybling i umiejętność gry jeden na jednego sprawiają, że idealnie pasuje do stylu Liverpoolu.