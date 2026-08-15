Daniel Myśliwiec nie wytrzymał. Po meczu Piasta padły mocne słowa

Piast Gliwice przegrał z Wieczystą Kraków (3:4) w meczu czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem trener Daniel Myśliwiec po spotkaniu zaapelował o wsparcie dla zespołu.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Gorąco po meczu Piasta Gliwice. Daniel Myśliwiec ma jasny apel

Piast Gliwice poniósł drugą ligową porażkę z rzędu, ale końcówka spotkania z Wieczystą Kraków pokazał charakter zespołu. Podopieczni Daniela Myśliwca przegrywali, jednak potrafili odpowiedzieć i do ostatnich minut walczyli o odwrócenie losów rywalizacji. Trener po meczu nie zamierzał jednak szukać wymówek.

– Ten mecz może się przydarzyć słabszy. Jeszcze raz podkreślam o mojej pełnej odpowiedzialności za to. Ten mecz trochę pokazuje, jak trudną drogę wybraliśmy. Jeszcze nie jesteśmy w komplecie, mamy swoje wyzwania i normalne jest, że ta drużyna będzie popełniać błędy – mówił Myśliwiec w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

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Szkoleniowiec ekipy z Gliwic zwrócił uwagę, że ekipa z Krakowa była bardzo dobrze przygotowana do rywalizacji. Jego zdaniem Krakowianie dysponują zawodnikami o dużych możliwościach, mimo że klub dopiero buduje swoją historię na najwyższym poziomie.

Myśliwiec skierował również mocny apel do kibiców Piasta. Nie spodobały mu się reakcje trybun wobec zawodników, którzy popełniali błędy lub marnowali sytuacje. – Gwizdy na mojego piłkarza i pretensje w momencie, gdy zmarnuje sytuację, a proszę mi wierzyć, bardzo chciałby to wykorzystać, nie robi tego celowo – podkreślił trener.

Trener mówił wprost

Myśliwiec przypomniał także, jak ogromne znaczenie miało wsparcie kibiców w poprzednim sezonie, gdy Piast walczył o utrzymanie. Teraz oczekuje podobnej energii. Niemniej cele zespołu są ambitniejsze. – Chcemy zrobić wszystko, żeby ten sezon był lepszy, ale w dalszym ciągu bardzo ważne jest spokojne utrzymanie w lidze – zaznaczył szkoleniowiec Gliwiczan.

Mimo rozczarowania wynikiem Myśliwiec dostrzegł pozytywy. Szczególnie cieszyła go postawa młodego zawodnika, który zdobył pierwszą bramkę na seniorskim poziomie oraz trafienie doświadczonego kapitana. – Przy tym gorzkim wyniku, bo pomimo wszystko jesteśmy rozczarowani, to szukając pozytywów ta drużyna się nie podda, tak jak nie poddała się dzisiaj. Mam nadzieję, że takich momentów będziemy mieli więcej, ale eliminując to, co wydarzało się wcześniej, czyli to, jak zagraliśmy poniżej swojego typowego poziomu – zakończył trener Piasta.

W następnej kolejce ekipa z Gliwic zagra u siebie z Legią Warszawa. Mecz odbędzie się w sobotę 22 sierpnia.