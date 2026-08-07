Urugwaj znalazł nowego selekcjonera. Jest potwierdzenie

Reprezentacja Urugwaju pod wodzą Marcelo Bielsy nie wyszła z fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Nowym selekcjonerem oficjalnie został Diego Forlan.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Diego Forlan selekcjonerem reprezentacji Urugwaju. Marcelo Bielsa odszedł po nieudanym mundialu

Diego Forlan został nowym selekcjonerem reprezentacji Urugwaju. Legenda futbolu wraca do drużyny narodowej po ponad dekadzie od zakończenia kariery reprezentacyjnej i obejmuje jedno z najważniejszych stanowisk w kraju. 47-latek zastąpi Marcelo Bielsę, który po rozczarowującym występie podczas mistrzostw świata 2026 zdecydował się zrezygnować z prowadzenia La Celeste.

Były napastnik poprowadzi Urugwaj w najbliższych spotkaniach, które odbędą się we wrześniu, październiku oraz marcu. – Diego Forlan wraca do domu, aby poprowadzić reprezentację U-20 i seniorską reprezentację – czytamy w komunikacie. Urugwajczyk w barwach La Celeste rozegrał 112 spotkań i zdobył 36 bramek.

Forlan największe sukcesy reprezentacyjne odniósł podczas mistrzostw świata 2010 w Republice Południowej Afryki. Wówczas poprowadził wówczas Urugwaj do półfinału turnieju i strzelił pięć goli. Były zawodnik Manchesteru United oraz Atletico Madryt był również jednym z bohaterów reprezentacji, która w 2011 roku triumfowała w Copa America.

Diego Forlán vuelve a casa ✍🏼 pic.twitter.com/xawdXa73eB — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

Mimo ogromnego doświadczenia piłkarskiego Forlan dopiero rozpoczyna poważną przygodę z trenerką. Do tej pory prowadził jedynie urugwajskie kluby – Penarol oraz Atenas. Teraz przed zdecydo47-latkiem zdecydowanie największe wyzwanie. Były napastnik będzie musiał odbudować drużynę narodową po nieudanym mundialu i przygotować ją do kolejnego cyklu eliminacji oraz wielkich turniejów.