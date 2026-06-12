Mistrzostwa Świata 2026 to teatr wielkich emocji, ale także scenariusz pełen braków. Na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku nie zobaczymy wielu gwiazd, które mogły nadać turniejowi zupełnie inny wymiar.

fot. ZUMA Press Inc / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo i Robert Lewandowski

Mistrzostwa Świata 2026 odsłonią wielkie futbolowe historie. Już jednak na starcie turnieju wiadomo, że zabraknie wielu gwiazd, które mogły go współtworzyć. Kontuzje, brak awansu i decyzje selekcjonerów stworzyły listę bolesnych nieobecności

W tym zestawieniu Goal.pl przygląda się zawodnikom, którzy mieli błyszczeć na mundialu, ale zostali zatrzymani przez sportową rzeczywistość. To nazwiska z różnych światów futbolu. Od liderów reprezentacji po największe talenty młodego pokolenia. Każde z nich niesie inną historię, ale wszystkie łączy jedno: brak biletu na MŚ 2026

Sprawdzamy, kto stracił najwięcej na braku awansu lub decyzjach selekcyjnych i dlaczego ich brak może zmienić odbiór całego turnieju

Mistrzostwa Świata 2026 i ich druga strona. Największe nieobecne gwiazdy

Mistrzostwa Świata 2026 będą świętem piłki nożnej, ale jak każdy wielki turniej, będą też miały swoją drugą stronę. Na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zabraknie piłkarzy, którzy w innych okolicznościach spokojnie mogliby być twarzami mundialu. Część z nich nie otrzymała powołania, inni przegrali walkę o awans, a jeszcze inni wypadli z gry przez kontuzje.

To zestawienie nie szuka sensacji ani tanich narracji o „przegranych”. Jego celem jest raczej pokazanie, jak bezwzględna potrafi być piłka nożna na najwyższym poziomie. Mundial ma ograniczoną liczbę miejsc, a droga na turniej bywa równie wymagająca jak sam turniej. W efekcie obok siebie stają tu różne historie: sportowe wypadki losowe, kontuzje w najgorszym możliwym momencie, brak awansu całych reprezentacji czy po prostu selekcyjne decyzje trenerów.

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja)

Artysta bez wielkiej sceny. Jedna z najbardziej elektryzujących postaci europejskiego futbolu. Chwicza Kwaracchelia od lat udowadnia, że drybling może być sztuką, a nie tylko środkiem do realizacji wyzwań. Problem w tym, że Gruzja wciąż nie potrafi zamienić talentu jednostki na awans na mundial. Brak wywalczenia przepustki na światowy czempionat oznacza, że jeden z najbardziej widowiskowych skrzydłowych świata ponownie zostanie poza turniejem, który aż prosi się o jego kreatywność.

Victor Osimhen (Nigeria)

Siła, której zabraknie w polu karnym. Napastnik, który łączy fizyczność, dynamikę i instynkt strzelecki na poziomie absolutnej światowej czołówki. Victor Osimhen od lat należy do grona snajperów, których obrońcy unikają jak ognia. Nigeria jednak znów nie zdołała przebić się przez eliminacyjne sito. Efekt? Jeden z najbardziej kompletnych napastników świata ogląda mundial z perspektywy telewizora.

Futbol traci twarze

Robert Lewandowski (Polska)

Symbol ery, która nie doczekała finału To jedna z najbardziej symbolicznych nieobecności całego turnieju. Robert Lewandowski przez lata był gwarancją bramek, liderem i punktem odniesienia reprezentacji Polski. Niemniej brak awansu oznacza, że MŚ 2026 odbędą się bez jednego z najbardziej efektywnych napastników XXI wieku, czyli zawodnika, który w innych realiach mógłby być jedną z ikon turnieju.

Gianluigi Donnarumma (Włochy)

Wielka nieobecność między słupkamoi. Bramkarz, który od lat należy do ścisłej światowej czołówki. Refleks, warunki fizyczne i doświadczenie czynią z niego jednego z najbardziej kompletnych golkiperów swojej generacji. Włochy jednak ponownie nie potrafiły znaleźć drogi na mundial. To oznacza brak Gianluigiego Donnarummy, który w pojedynkę potrafi zmieniać losy meczów turniejowych.

Gianluigi Donnarumma (fot. Sportimage Ltd / Alamy)

Sandro Tonali (Włochy)

Światowa klasa poza MŚ 2026. Nowoczesny środkowy pomocnik, łączący intensywność, technikę i inteligencję boiskową. Sandro Tonali miał być jednym z filarów odradzającej się włoskiej kadry. Brak awansu Azzurrich sprawia, że kolejny turniej przejdzie bez jednego z najbardziej wszechstronnych pomocników Europy.

Sam talent nie zawsze wystarcza

Dominik Szoboszlai (Węgry)

Jeden z największych nieobecnych mundialu. Kapitan nowej generacji węgierskiej piłki, zawodnik o ogromnym wpływie na grę ofensywną i stałe fragmenty. Węgry były blisko, ale zabrakło im ostatniego kroku. Efekt? Jeden z najbardziej kreatywnych pomocników Premier League nie weźmie udziału w MŚ 2026.

Bryan Mbeumo (Kamerun).

Brakujący błysk z Afryki. Dynamiczny skrzydłowy, który potrafi grać zarówno w szerokim ustawieniu, jak i bliżej środka pola. W lidze angielskiej udowodnił, że potrafi robić różnicę. Kamerun jednak nie zdołał przebrnąć eliminacji, przez co Bryan Mbeumo zostaje poza turniejem.

Bryan Mbeumo (fot. Cal Sport Media / Alamy)

Benjamin Sesko (Słowenia).

Przyszłość, która nie przyspieszy na mundialu. Jeden z najbardziej obiecujących napastników młodego pokolenia. Siła, wzrost i technika sprawiają, że wielu widzi w 23-latku przyszłą gwiazdę światowego futbolu. Słowenia jednak nie była w stanie wywalczyć awansu, przez co Benjamin Sesko nie ma okazji zaprezentować się na światowym czempionacie.

Brutalna selekcja wielkiej piłki nożnej

Rodrygo (Brazylia)

Ofiara ogromnej konkurencji. Nawet w tak potężnej piłkarsko reprezentacji jak Brazylia nie ma miejsca dla wszystkich. Rodrygo, mimo talentu i doświadczenia, znalazł się poza planami selekcjonera Carlo Ancelottiego. To pokazuje brutalną prawdę. W szeregach Canarinhos nawet klasa światowa nie gwarantuje biletu na mundial.

Rodrygo (fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy)

Phil Foden (Anglia)

Luksus, którego może zabraknąć. Jeden z najbardziej utalentowanych technicznie angielskich piłkarzy, potrafiący zmienić rytm meczu jednym kontaktem z piłką. W silnej kadrze Synów Albionu konkurencja jest jednak bezlitosna. W związku z tym nawet taki gracz jak Phil Foden musiał pogodzić się z brakiem powołania na mundial.

Talent i doświadczenie poza światłem mundialu

Xavi Simons (Holandia)

Talent bez wielkiego turnieju. Piłkarz, który łączy kreatywność, odwagę i ofensywną inteligencję. Holenderski system generuje talenty, ale nie każdy trafia na właściwy moment. Xavi Simons może zostać jedną z najbardziej widocznych nieobecności młodego pokolenia. Wszystko przez to, że doznał poważnej kontuzji zerwania więzadeł w kolanie. Jego powrót do gry jest zapowiadany na luty 2027 roku.

Xavi Simons (fot. MTB Photo / Alamy)

Harry Maguire (Anglia).

Symbol selekcyjnych wyborów. Doświadczony obrońca przez lata był częścią angielskiej kadry. Brak miejsca w składzie na MŚ 2026 pokazuje, jak bardzo zmienił się krajobraz reprezentacji Anglii i jak bezwzględna potrafi być ewolucja kadry. Synowie Albionu w Ameryce Północnej będą musieli radzić sobie bez Harry’ego Maguire’a.