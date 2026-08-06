Infantino pod ścianą? FIFA właśnie wykonała zdecydowany ruch

18:49, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ben Jacobs (X)

Gianni Infantino otrzymał sygnał wsparcia po rozmowach w Rabacie. FIFA przekazała, że spotkanie z udziałem najważniejszych osób w organizacji przebiegło w pozytywnej atmosferze.

Gianni Infantino
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fot. Nicolo Campo/ Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Infantino walczy o władzę. Najnowszy ruch FIFA mówi wiele

Gianni Infantino nie zamierza wycofywać się pod wpływem ostatnich kontrowersji. Działacz pozostaje gotowy do dalszej walki o utrzymanie stabilności w FIFA. Jak informuje Ben Jacobs na X, światowa federacja potwierdziła, że w Rabacie odbyły się rozmowy z udziałem prezydenta organizacji oraz sekretarza generalnego Mattiasa Grafstroma.

Spotkanie miało być ważnym krokiem w kierunku odbudowania zaufania i uspokojenia sytuacji wewnątrz FIFA. Po zakończeniu rozmów Infantino i Grafstrom pojawili się wspólnie podczas turnieju WAFCON w Maroku. To zostało odebrane jako symbol jedności oraz wspólnego kierunku działania.

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W specjalnym komunikacie skierowanym do wiceprzewodniczących oraz członków Rady FIFA podkreślono, że Infantino pozostaje jedynym prezydentem wybranym przez wszystkie 211 federacji członkowskich. W związku z tym organizacja ponownie wyraziła pełne poparcie dla jego przywództwa.

Nie zabrakło natomiast odniesienia do ostatnich problemów. FIFA przyznała, że projekt FIFA Forward Enterprise wywołał zamieszanie wśród części wewnętrznych interesariuszy, a sposób jego przedstawienia wymagał poprawy. W każdym razie liderzy federacji mieli wyciągnąć wnioski z tej sytuacji.

Tymczasem jak podał znany dziennikarz, Infantino po rozmowach w Rabacie zapewnił o dalszym zaangażowaniu w rozwój FIFA i podkreślił znaczenie przejrzystości, skutecznego zarządzania oraz jedności wewnątrz organizacji. Dla szefa światowej federacji był to ważny moment. Infantino w obliczu pojawiających się pytań dotyczących kierunku działań FIFA chce pokazać, że nadal ma silne poparcie.

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