Kolejna europejska reprezentacja wycofuje poparcie dla Infantino

15:39, 7. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  BBC

"Chcemy poprosić prezydenta FIFA o natychmiastową rezygnację" - powiedziała Lise Klaveness, prezeska Norweskiego Związku Piłki Nożnej, cytowana przez BBC.

Gianni Infantino
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fot. Nicolo Campo/ Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Norwegia wycofuje poparcie dla Infantino

Gianniego Infantino to obecnie chyba największy wróg kibiców piłki nożnej na całym świecie. Właściwie trudno w cywilizowanym świecie spotkać kibica, który z sympatią wypowiadałby się o działaniach obecnego szefa FIFA. Tych zarzutów co do jego pracy, pomysłów i słów jest wiele, ale czarę goryczy przelała wizja sprzedaży praw do mundiali nowo powołanemu konsorcjum firm.

Dlatego też w ostatnich dniach różne europejskie federacje decydują się na wycofanie poparcia dla Szwajcara w walce o reelekcję. Zrobiła to już m.in. Walia, a teraz dołączyła do nich Norwegia. Rewelacja poprzedniego mundialu wzywa szefa FIFA do natychmiastowej rezygnacji.

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– On [Infantino – red.] nie ma zaufania niezbędnego do stabilnego zarządzania FIFA w obecnych czasach. Dla Gianniego Infantino nie ma już odwrotu. Międzynarodowa współpraca piłkarska jest w poważnych tarapatach i musimy mieć powód, żeby się teraz spotkać. Chcemy poprosić prezydenta FIFA o natychmiastową rezygnację – powiedziała Lise Klaveness, prezeska Norweskiego Związku Piłki Nożnej, cytowana przez BBC.

Zobaczymy, które inne kraje ostatecznie dołączą, jeśli taka będzie strategia zarządu UEFA. Nie będziemy prosić o nadzwyczajne posiedzenie [zarządu UEFA], poprosimy go o rezygnację w ramach naszego dialogu z FIFA – dodała norweska działaczka piłkarska.

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