MŚ 2026: Marciniak potwierdził plotki. „Byłem szykowany”

Szymon Marciniak w rozmowie z "Kanałem Sportowym" przyznał, że faktycznie był szykowany do sędziowania półfinału, ale pechowo ułożyły się dla niego mecze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak mógł poprowadzić półfinał mundialu

Od finału piłkarskich Mistrzostwa Świata 2026 minął już prawie miesiąc i właściwie wszyscy zapomnieli już o tym niezwykle emocjonującym turnieju. A przecież jeszcze kilka tygodni temu żyliśmy tym, czy chociażby Szymon Marciniak poprowadzi półfinał, mecz o 3. miejsce czy wielki mecz o złoty medal.

Finale Polak zakończył turniej z bilansem dwóch spotkań, co dla wielu ekspertów i komentatorów było wręcz żenującą decyzją władz FIFA. Teraz jednak czołowy arbiter świata przyznaje, że faktycznie był szykowany do prowadzenia meczu półfinałowego.

– I tak, byłem szykowany, byłem szykowany do półfinału. Byłem już dwa dni w rotacji, więc wszyscy już byli pewni, że mam jeden z półfinałów. Pechowo troszeczkę, bo pechowo się ułożyły dla mnie drużyny. Była Francja, która przegrała ze mną w finale cztery lata temu. No i była Argentyna, która wiemy dobrze, że jakby był znowu Marciniak i Argentyna i być może Argentyna by wygrała, no to na pewno byłoby to niezbyt korzystne PR-owo, marketingowo, tak mi się wydaje, dla FIFA – powiedział Szymon Marciniak w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– I tak jak powiedziałem, ja już nie jestem młodym chłopakiem, mam 45 lat, dotknąłem wszystkiego. Upadłem, wstałem, posędziowałem największe mecze, zdarzały się też i błędy, i kontrowersje – dodał.

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