Tottenham dostał niespodziewaną ofertę. Mogą sprowadzić rewelację MŚ

Tottenham otrzymał propozycję sprowadzenia napastnika AS Monaco, Folarina Baloguna. Według The Sun przedstawiciele Amerykanina sami zgłosili się do Spurs, szukając dla swojego klienta możliwości powrotu do Premier League.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

Wychowanek Arsenalu wróci do Londynu? Zaskakująca oferta

Przedstawiciele reprezentujący interesy Folarina Baloguna zaoferowali napastnika Tottenhamowi Hotspur. Amerykański snajper zaliczył udany sezon w barwach AS Monaco, strzelając 19 goli i dokładając 5 asyst. Do tego dołożył 3 trafienia na Mistrzostwach Świata. To tylko utwierdziło jego agentów w przekonaniu, że zawodnik jest gotowy na powrót do Anglii.

Wychowanek Arsenalu nie dostał wielu szans w pierwszej drużynie. Napastnik czuje, że ma w angielskiej ekstraklasie coś do udowodnienia i chciałby ponownie spróbować swoich sił na Wyspach.

Z kolei Spurs potrzebują wzmocnień w linii ataku. Dominic Solanke nie gwarantuje regularności w zdobywaniu bramek, dlatego sztab szkoleniowy poszukuje gracza, który odciąży Anglika.

Kluczowa dla powodzenia transakcji okaże się postawa klubu z Księstwa. Wszystko zależy od tego, czy zarząd zgodzi się puścić swoją gwiazdę za rozsądną kwotę. Jeśli wycena nie będzie wygórowana, władze Tottenhamu mogą szybko dopiąć transfer.