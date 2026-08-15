Galatasaray zarzuciło sieć na gwiazdę Ligue 1. Spora konkurencja

23:56, 15. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Galatasaray Stambuł rozpoczęło wstępne rozmowy z Olympique'iem Lyon w sprawie pozyskania Malicka Fofany. Turecki klub musiałby zapłacić 40-45 milionów euro - podaje Ekrem Konur.

Malick Fofana
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Malick Fofana

Malick Fofana pod lupą Galatasaray Stambuł

Malick Fofana uchodzi za jeden z największych talentów w całej Ligue 1. Dwudziestojednoletni skrzydłowy Lyonu wyróżnia się na tle innych zawodników francuskiej ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że belgijski atakujący wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Do tej pory łączono go przede wszystkim z Romą, Interem Mediolan oraz Tottenhamem Hotspur, ale do walki o podpis zdolnego piłkarza właśnie dołączył kolejny klub.

Plany wyżej wymienionych potentatów próbuje pokrzyżować Galatasaray Stambuł. Turecki gigant rozpoczął już wstępne rozmowy z Olympique’iem Lyon w sprawie pozyskania Malicka Fofany. Włodarze znad Bosforu muszą jednak liczyć się z wydatkiem rzędu 40-45 milionów euro, ponieważ właśnie na tyle francuski klub wycenił swojego czołowego zawodnika. Taka kwota może stanowić poważną przeszkodę w negocjacjach.

Perspektywiczny atakujący z powodzeniem występuje w Lyonie od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Groupama Stadium z KAA Gent za niespełna 20 milionów euro. Od tego czasu rozegrał łącznie 80 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował 8 asyst. Jego rozwój oraz regularne występy sprawiły, że wyrósł on na jednego z najważniejszych piłkarzy zespołu Les Gones.

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