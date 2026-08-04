FIFA wypłaci rekompensatę dla klubów Ekstraklasy. Najwięcej dostanie Widzew

FIFA wypłaci rekompensate klubom, których piłkarze byli obecni na Mistrzostwach Świata. Jak podaje Canal+ Sport, najwięcej otrzyma Widzew Łódź. Za udział Steve'a Kapuadiego na mundialu łódzka drużyna dostanie 190 tysięcy dolarów.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Widzew Łódź dostanie 190 tysięcy dolarów od FIFA

Mistrzostwa Świata 2026 to już historia. Na mundial zostało powołanych pięciu piłkarzy z PKO BP Ekstraklasy: Steve Kapuadi, Samed Bażdar, Amir Al-Ammari, Hussein Ali oraz Alex Paulsen. Ich kluby otrzymają rekompensatę od FIFA za każdy dzień nieobecności, licząc od pierwszego dnia zgrupowania aż do dnia przed ostatnim meczem na turnieju.

Jak poinformował Canal+ Sport stawka dzienna wynosi pięć tysięcy dolarów. Łącznie na konto pięciu polskich klubów wpłynie więc mniej więcej 865 tysięcy dolarów. Najwięcej otrzyma Widzew Łódź, który za Steve’a Kapuadiego (DR Konga) zgarnie 190 tysięcy dolarów.

Nieco mniej, ponieważ 180 tysięcy dolarów dostanie Jagiellonia Białystok, która wysłała na Mistrzostwa Świata napastnika Sameda Bazdara z Bośni i Hercegowiny. Cracovia, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk dostaną po 165 tysięcy euro. Te kluby reprezentowali kolejno Amir Al Ammari, Hussein Ali oraz Alex Paulsen. Co ciekawe, Ali i Al-Ammari grają wspólnie dla reprezentacji Iraku.

Piłkarze z Ekstraklasy na mundialu: