Kto za Grabarę w reprezentacji Polski? Ten bramkarz jest najbliżej

Kamil Grabara nie ma szans na grę w Wolfsburgu i czeka na transfer. Oznacza to, że Jan Urban musi rozejrzeć się za nowym bramkarzem dla reprezentacji Polski. Bartosz Gleń na kanale Meczyki.pl zasugerował, że najbliżej do bycia "jedynką" ma Bartłomiej Drągowski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Drągowski jest najbliżej bycia „jedynką” reprezentacji Polski

Kamil Grabara ostatnie dwa lata spędził w Bundeslidze, gdzie bronił dostępu do bramki VfL Wolfsburg. W poprzednim sezonie jego klub niespodziewanie spadł z ligi. Obecnie przyszłość 27-latka stoi pod znakiem zapytania. Nowego zespołu jeszcze nie znalazł, a „Wilki” postawiły m.in. na innego Polaka – Jakuba Zielińskiego. Młody golkiper zagrał w 1. kolejce 2. Bundesligi.

W ostatnim czasie Grabara był pierwszym wyborem między słupkami w reprezentacji Polski. To właśnie on bronił w el. Mistrzostw Świata oraz w barażach. Brak możliwości regularnej gry zmusza Jana Urbana do rozglądania się za nową „jedynką”.

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Na kanale Meczyki.pl do sprawy odniósł się Bartosz Gleń z Canal+ Sport. Dziennikarz zasugerował, że następcą Grabary w kadrze może zostać Bartłomiej Drągowski. To właśnie bramkarz Widzewa Łódź ma być najbliżej bycia pierwszym bramkarzem kadry.

– Nie mam problemu z tym, by Drągowski był „jedynką”. Rywalizacja na tej pozycji w kadrze jest teraz niedopowiedziana. Drągowski jest najbliżej, Widzew jest niepokonany, Jan Urban ma go na miejscu w grze… Dlaczego nie? – twierdz Bartosz Gleń z Canal+ Sport.

Drągowski od stycznia jest związany z Widzewem Łódź. W poprzednich rozgrywkach zaliczył w barwach łódzkiego klubu 16 meczów, zachowując 6 czystych kont. Z kolei w obecnym sezonie ma na swoim koncie dwa czyste konta w trzech spotkaniach.