Śląsk Wrocław – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2026)

Śląsk – Cracovia: typy bukmacherskie
Śląsk Wrocław podejmie Cracovię w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek ma na swoim koncie trzy punkty, które zdobył dzięki zwycięstwu nad Rakowem Częstochowa. Jedną z najważniejszych postaci zespołu jest Piotr Samiec-Talar. – Mam nadzieję, że będziemy w stanie zbudować sobie taką pozycję, że zespoły, które będą przyjeżdżać do Wrocławia, będą miały świadomość, że muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby tu wygrać. To będzie dla nas bardzo pozytywna sytuacja – powiedział trener Ante Simundza.
Pasy od momentu, gdy trenerem zespołu został Bartosz Grzelak, wciąż nie odnieśli zwycięstwa. Krakowianie od drugiej części sezonu mierzą się ze sporymi problemami ze skutecznością. Domowa porażka z Pogonią Szczecin była kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla zespołu. Śląsk będzie chciał wykorzystać problemy rywala i sięgnąć po drugi komplet punktów w tym sezonie. Moim zdaniem gospodarze okażą się lepsi i trzy punkty pozostaną na Dolnym Śląsku. Mój typ: zwycięstwo Śląska Wrocław.
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Śląsk – Cracovia: ostatnie wyniki
Przed tygodniem Wrocławianie pokonali u siebie Raków Częstochowa (2:1), zapewniając sobie zwycięstwo w samej końcówce spotkania. Najpierw do wyrównania doprowadził Luka Marjanac, a wynik ustalił Piotr Samiec-Talar. Inauguracja sezonu nie potoczyła się jednak po myśli zespołu Simundzy. Śląsk przegrał na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (1:2).
Cracovia rozpoczęła ligowe zmagania od bezbramkowego remisu z Lechem Poznań na wyjeździe. W poprzedniej serii gier Pasy nie zdołały jednak pójść za ciosem. Podopieczni Bartosza Grzelaka przegrali przed własną publicznością z Pogonią Szczecin (0:2).
Śląsk – Cracovia: historia
W sezonie 2024/2025 Cracovia ograła zespół Śląska (4:2) we Wrocławiu. w stolicy woj. małopolskiego Wojskowi pokonali Pasy (4:2). Dwa wcześniejsze spotkania także padły łupem Wrocławian. W marcu 2023 roku mecz zakończył się remisem (1:1) przy Kałuży.
Śląsk – Cracovia: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazują na dość wyrównane spotkanie. Kurs na zwycięstwo Śląska Wrocław wynosi około 2.50. Triumf Cracovii został wyceniony na poziomie 2.90, natomiast kurs na remis oscyluje wokół 3.25.
Śląsk – Cracovia: przewidywane składy
Śląsk Wrocław: Niemczycki – Rosiak, Matsenko, Ba, Christodoulou, Llinares – Samiec-Talar, Yriarte, Tomasiewicz – Banaszek, Marjanac
Cracovia: Madejski – Kakabadze, Henriksson, Traore, Perković – Klich, Al-Ammari, Selan – Hasić, Zahiroleslam, Kameri
Śląsk – Cracovia: sonda
Kto wygra mecz?
- Śląsk Wrocław
- Remis
- Cracovia
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Śląsk – Cracovia: transmisja meczu
Spotkanie Śląska Wrocław z Cracovią w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w niedzielę (9 sierpnia) o godzinie 14:45. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
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