Maciej Rybus wraca do gry. Kierunek może zaskoczyć wielu kibiców

Maciej Rybus jest o krok od powrotu na piłkarskie boiska. Były reprezentant Polski ma związać się z trzecioligowym Pelikanem Łowicz, przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Rybus

Maciej Rybus wraca do gry

Maciej Rybus po dwóch latach przerwy od zawodowej piłki przygotowuje się do wznowienia kariery. Jak poinformował Sebastian Staszewski na X, 35-latek w najbliższym czasie podpisze pięciomiesięczny kontrakt z KS Pelikanem Łowicz. Dla doświadczonego lewego obrońcy i skrzydłowego będzie to sentymentalny powrót do klubu, którego jest wychowankiem.

Transfer ma wyjątkowy wymiar również z innego powodu. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopięte, Rybus po raz pierwszy od 14 lat wystąpi w oficjalnym meczu na polskich boiskach. Ostatni raz grał w kraju przed wyjazdem do Rosji, gdzie przez lata reprezentował barwy m.in. Tereka Grozny, Lokomotiwu Moskwa i Spartaka Moskwa.

Pelikan Łowicz zyska ogromne doświadczenie

Po zakończeniu poprzedniego etapu kariery były reprezentant Polski pozostawał bez klubu. Wszystko wskazuje jednak na to, że zdecydował się wrócić do miejsca, w którym rozpoczęła się jego piłkarska droga. W Pelikanie ma nie tylko wzmocnić zespół walczący w Betclic 3. Lidze, ale również wnieść do szatni ogromne doświadczenie zdobyte na arenie międzynarodowej.

Rybus przez wiele lat należał do czołowych polskich piłkarzy występujących za granicą i regularnie reprezentował biało-czerwone barwy. Teraz przed nim zupełnie nowe wyzwanie. W drużynie narodowej rozegrał 66 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Zawodnik był uczestnikiem MŚ 2018, a także Euro 2012 i Euro 2020.