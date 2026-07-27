Maciej Rybus wraca do gry. Kierunek może zaskoczyć wielu kibiców

21:48, 27. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sebastian Staszewski (X)

Maciej Rybus jest o krok od powrotu na piłkarskie boiska. Były reprezentant Polski ma związać się z trzecioligowym Pelikanem Łowicz, przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski.

Maciej Rybus
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Rybus

Maciej Rybus wraca do gry

Maciej Rybus po dwóch latach przerwy od zawodowej piłki przygotowuje się do wznowienia kariery. Jak poinformował Sebastian Staszewski na X, 35-latek w najbliższym czasie podpisze pięciomiesięczny kontrakt z KS Pelikanem Łowicz. Dla doświadczonego lewego obrońcy i skrzydłowego będzie to sentymentalny powrót do klubu, którego jest wychowankiem.

Transfer ma wyjątkowy wymiar również z innego powodu. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopięte, Rybus po raz pierwszy od 14 lat wystąpi w oficjalnym meczu na polskich boiskach. Ostatni raz grał w kraju przed wyjazdem do Rosji, gdzie przez lata reprezentował barwy m.in. Tereka Grozny, Lokomotiwu Moskwa i Spartaka Moskwa.

Pelikan Łowicz zyska ogromne doświadczenie

Po zakończeniu poprzedniego etapu kariery były reprezentant Polski pozostawał bez klubu. Wszystko wskazuje jednak na to, że zdecydował się wrócić do miejsca, w którym rozpoczęła się jego piłkarska droga. W Pelikanie ma nie tylko wzmocnić zespół walczący w Betclic 3. Lidze, ale również wnieść do szatni ogromne doświadczenie zdobyte na arenie międzynarodowej.

Rybus przez wiele lat należał do czołowych polskich piłkarzy występujących za granicą i regularnie reprezentował biało-czerwone barwy. Teraz przed nim zupełnie nowe wyzwanie. W drużynie narodowej rozegrał 66 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Zawodnik był uczestnikiem MŚ 2018, a także Euro 2012 i Euro 2020.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości