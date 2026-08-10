Man United chce pomocnika. W grze nawet 80 mln euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Morgan Gibbs-White w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United uważnie monitoruje sytuację Morgana Gibbsa-White’a z Nottingham Forest i nie wyklucza transferu angielskiego pomocnika podczas letniego okna transferowego. 26-latek od kilku sezonów należy do grona najlepszych ofensywnych zawodników w Premier League. Jego znakomita forma sprawiła, że wzbudza zainteresowanie największych klubów w Anglii.

Gibbs-White ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Nottingham. Pomocnik zdobył 15 bramek i dołożył cztery asysty w 37 meczach angielskiej ekstraklasy. Obecnie pozycja numer dziesięć na Old Trafford należy do Bruno Fernandesa, który pozostaje absolutnie kluczowym zawodnikiem zespołu.

Według informacji „Football Insider”, Czerwone Diabły postrzegają Gibbsa-White’a jako potencjalnego następcę Portugalczyka w dłuższej perspektywie. Fernandes zbliża się do 32. roku życia, a jego obecny kontrakt obowiązuje do lata przyszłego roku. Według wcześniejszych wycen Nottingham, za transfer Gibbsa-White’a należy wyłożyć na stół około 80 milionów euro.

26-latek przyciąga sporą uwagę na rynku transferowym. W ostatnich miesiącach Gibbs-White był łączony m.in. z Arsenalem, Chelsea czy też Bayernem Monachium. W Nottingham trwają także prace nad przedłużeniem kontraktu Anglika na dłuższy okres. Obecna jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu 2027/2028.