fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

FC Porto rozpoczyna sezon od walki o Superpuchar Portugalii

FC Porto nie będzie traciło czasu na spokojne wejście w sezon. Już w sobotni wieczór zespół stanie przed szansą wywalczenia pierwszego trofeum w kampanii 2026/2027, mierząc się z Torreense w meczu o Superpuchar Portugalii. Spotkanie zostanie rozegrane na neutralnym stadionie w Coimbrze i zapowiada się jako starcie faworyta z największą rewelacją poprzednich rozgrywek.

Porto wywalczyło miejsce w Superpucharze dzięki zdobyciu mistrzostwa Portugalii. Ekipa z Estadio do Dragao ponownie udowodniła swoją dominację na krajowym podwórku i teraz chce potwierdzić ją kolejnym sukcesem. W gablocie Smoków znajduje się już rekordowa liczba triumfów w tych rozgrywkach, a sobotni mecz będzie okazją do powiększenia imponującego dorobku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jan Bednarek i Jakub Kiwior gwarancją siły defensywy FC Porto

Dla polskich kibiców to spotkanie będzie miało dodatkowy wymiar. W kadrze FC Porto znajduje się bowiem aż trzech Polaków, czyli Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. To właśnie oni mogą być jednymi z bohaterów początku sezonu. Bednarek i Kiwior stworzyli w poprzednich rozgrywkach jeden z najmocniejszych duetów stoperów w lidze portugalskiej, będąc filarami mistrzowskiej defensywy. Z kolei 18-latek uchodzi za jeden z największych talentów w klubie i coraz śmielej puka do wyjściowego składu. Jeśli trener postawi na młodego skrzydłowego, może on już w meczu o Superpuchar pokazać, że jest gotowy na wielki sezon.

Porto przystępuje do spotkania po intensywnym okresie przygotowawczym. W ostatnim sparingu pokonało Aston Villę (2:1), pokazując skuteczność i dobrą organizację gry. Wcześniej przydarzyła się wprawdzie porażka z Gil Vicente (0:1), jednak sztab szkoleniowy traktował letnie mecze przede wszystkim jako okazję do testowania różnych wariantów taktycznych przed rozpoczęciem oficjalnych rozgrywek.

Torreense chce napisać kolejny rozdział swojej niezwykłej historii

Rywal mistrza Portugalii nie zamierza jednak ograniczać się do roli statysty. Torreense przeżywa najlepszy okres w swojej historii. Klub sensacyjnie sięgnął po Puchar Portugalii, stając się pierwszą drużyną z drugiego poziomu rozgrywkowego, która dokonała tej sztuki. To osiągnięcie otworzyło przed zespołem drzwi do europejskich pucharów i sprawiło, że piłkarze uwierzyli, że mogą rywalizować z największymi markami portugalskiego futbolu.

Co prawda Torreense nie zdołało wywalczyć awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej po barażowej porażce z Casa Pia (0:2). Niemniej letnie przygotowania pokazały, że drużyna nadal potrafi być bardzo niewygodnym przeciwnikiem. W trzech sparingach pozostawała niepokonana, notując zwycięstwo i dwa remisy.

Historia zdecydowanie przemawia jednak za Porto. Oba zespoły nie rywalizowały ze sobą od 1999 roku, a różnica potencjału kadrowego jest wyraźna. Faworyt będzie chciał od początku narzucić własne warunki gry i potwierdzić, że mistrzowski tytuł nie był dziełem przypadku.

Przewidywane składy na mecz o Superpuchar Portugalii:

FC Porto: Costa – Moura, Kiwior, Bednarek, Costa – Mora, Varela, Froholdt – Pepe, William Gomes, Andre Silva

Torrense: Lucas Paes – Vazquez, Mohamed, Perez, Mutombo – Alfaro, Leo Silva – Jean, Romero, Quintero – Drammeh.

Kiedy mecz FC Porto – Torrense?

Spotkanie z udziałem FC Porto i Torrense odbędzie się 1 sierpnia godzinie 21:15 czasu polskiego. Transmisję z tego starcia przeprowadzi TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.