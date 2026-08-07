- Jakub Kiwior rozpoczyna walkę o obronę mistrzostwa z FC Porto, Oskar Pietuszewski chce wykorzystać swoją szansę, a Jakub Kamiński może zadebiutować w barwach Benfiki. Inauguracyjna kolejka od razu stawia przed nimi poważne wyzwania.
- FC Porto, Benfica, Sporting i Braga ponownie ruszają do walki o tytuł. Już pierwsza kolejka może pokazać, kto jest najlepiej przygotowany do walki o mistrzostwo Portugalii.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecze i dlaczego warto mieć ligę portugalską pod lupą. Podpowiadamy, kiedy zagrają polscy piłkarze, prezentujemy terminarz inauguracyjnej kolejki oraz wyjaśniamy, gdzie można obejrzeć najciekawsze spotkania
Wielki sezon ligi portugalskiej właśnie się zaczyna
Liga portugalska rozpoczyna nowy sezon i już pierwsza kolejka przyniesie kilka historii, które szczególnie zainteresują kibiców z Polski. Coraz liczniejsza grupa Biało-czerwonych odgrywa ważne role w czołowych klubach Liga Portugal. W związku z tym inauguracja rozgrywek będzie doskonałą okazją, aby sprawdzić ich formę po letniej przerwie. Wszystkie najważniejsze spotkania będzie można śledzić między innymi dzięki STS TV.
Największą uwagę przyciąga mistrz Portugalii. FC Porto rozpocznie sezon domowym starciem z FC Alverca, mając jeden cel, aby wykonać pierwszy krok w kierunku obrony tytułu. Drużyna Francesco Farioliego już pokazała, że jest dobrze przygotowana do nowych rozgrywek, zdobywając przed tygodniem Superpuchar Portugalii.
Polacy pod lupą. Porto rozpoczyna obronę mistrzostwa
Dla polskich kibiców najważniejsza będzie jednak obecność Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego. Obaj mają należeć do kluczowych postaci zespołu i już od pierwszej kolejki będą chcieli potwierdzić swoją wartość. Mniej optymistyczne informacje dotyczą Jana Bednarka. Reprezentant Polski wraca do zdrowia po urazie kolana odniesionym w meczu o Superpuchar i sztab medyczny wykluczył jego występ w niedzielnym spotkaniu.
Nie mniejsze emocje towarzyszą Benfice Lizbona, która rozpoczyna sezon z ambitnym planem odzyskania mistrzowskiego tytułu. Jednym z najgłośniejszych transferów lata było pozyskanie Jakuba Kamińskiego przez giganta. Zawodnik już w pierwszej kolejce może zaliczyć oficjalny debiut przed własną publicznością.
Wielki moment Jakuba Kamińskiego
Spotkanie z Academico de Viseu będzie dla reprezentanta Polski pierwszą okazją, aby zaprezentować się kibicom na Estedio da Luz. Fani ekipy z Lizbony liczą, że szybkość, odwaga w pojedynkach i wszechstronność wniosą do ofensywy nową jakość. Debiut Kamińskiego będzie jednym z najważniejszych wydarzeń całej inauguracyjnej serii spotkań.
Nowy sezon zapowiada się niezwykle ciekawie również w kontekście walki o mistrzostwo kraju. FC Porto, Benfica, Sporting CP i Braga ponownie należą do głównych kandydatów do tytułu, a różnice między czołowymi drużynami wydają się niewielkie. To oznacza, że każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie już od pierwszych tygodni rozgrywek.
Polacy mogą odegrać kluczowe role
Dla polskich fanów będzie to sezon szczególny. Kiwior ma być jednym z liderów defensywy Smoków, Pietuszewski chce na stałe wywalczyć miejsce w składzie Porto, a Kamiński rozpoczyna nowy rozdział kariery w jednym z największych klubów Europy. Niewykluczone, że już inauguracyjna kolejka pokaże, czy Polacy będą odgrywać znaczące role w walce o najwyższe cele.
Gdzie oglądać mecze?
Najciekawsze spotkania pierwszej kolejki będzie można obejrzeć w STS TV po spełnieniu warunków dostępu do usługi. W niedzielę najpierw o godzinie 19:00 zawodnicy FC Porto zmierzą się z FC Alverca. Tymczasem o 21:30 gracze Benfiki Lizbona podejmą Academico de Viseu. To właśnie podczas tych spotkań oczy polskich kibiców będą skierowane na występy reprezentantów naszego kraju.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Plan 1. kolejki ligi portugalskiej
Sobota, 8 sierpnia
21:15 Estoril – Famalicao
Sobota, 8 sierpnia
16:30 Maritimo – Casa Pia
19:00 Vitoria Guimaraes – Arouca
21:30 Estrela Amadora – Sporting CP
Niedziela, 9 sierpnia
19:00 FC Porto (Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski) – FC Alverca
21:30 Benfica (Jakub Kamiński) – Academico de Viseu
21:30 Gil Vicente – Rio Ave
21:30 Moreirense – Braga
Niedziela, 10 sierpnia
21:15 Santa Clara – Nacional