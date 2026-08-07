Liga portugalska wraca do gry, a inauguracyjna kolejka zapowiada się wyjątkowo interesująco dla polskich kibiców. W centrum uwagi znajdą się: Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto i Jakub Kamiński z Benfiki.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kiwior rozpoczyna walkę o obronę mistrzostwa z FC Porto, Oskar Pietuszewski chce wykorzystać swoją szansę, a Jakub Kamiński może zadebiutować w barwach Benfiki. Inauguracyjna kolejka od razu stawia przed nimi poważne wyzwania.

FC Porto, Benfica, Sporting i Braga ponownie ruszają do walki o tytuł. Już pierwsza kolejka może pokazać, kto jest najlepiej przygotowany do walki o mistrzostwo Portugalii.

Sprawdź, gdzie oglądać mecze i dlaczego warto mieć ligę portugalską pod lupą. Podpowiadamy, kiedy zagrają polscy piłkarze, prezentujemy terminarz inauguracyjnej kolejki oraz wyjaśniamy, gdzie można obejrzeć najciekawsze spotkania

Wielki sezon ligi portugalskiej właśnie się zaczyna

Liga portugalska rozpoczyna nowy sezon i już pierwsza kolejka przyniesie kilka historii, które szczególnie zainteresują kibiców z Polski. Coraz liczniejsza grupa Biało-czerwonych odgrywa ważne role w czołowych klubach Liga Portugal. W związku z tym inauguracja rozgrywek będzie doskonałą okazją, aby sprawdzić ich formę po letniej przerwie. Wszystkie najważniejsze spotkania będzie można śledzić między innymi dzięki STS TV.

Największą uwagę przyciąga mistrz Portugalii. FC Porto rozpocznie sezon domowym starciem z FC Alverca, mając jeden cel, aby wykonać pierwszy krok w kierunku obrony tytułu. Drużyna Francesco Farioliego już pokazała, że jest dobrze przygotowana do nowych rozgrywek, zdobywając przed tygodniem Superpuchar Portugalii.

Polacy pod lupą. Porto rozpoczyna obronę mistrzostwa

Dla polskich kibiców najważniejsza będzie jednak obecność Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego. Obaj mają należeć do kluczowych postaci zespołu i już od pierwszej kolejki będą chcieli potwierdzić swoją wartość. Mniej optymistyczne informacje dotyczą Jana Bednarka. Reprezentant Polski wraca do zdrowia po urazie kolana odniesionym w meczu o Superpuchar i sztab medyczny wykluczył jego występ w niedzielnym spotkaniu.

Work. Work. Work.



Já só pensamos na estreia na Liga 💪⚽️ pic.twitter.com/35yeIzltSy — FC Porto (@FCPorto) August 4, 2026

Nie mniejsze emocje towarzyszą Benfice Lizbona, która rozpoczyna sezon z ambitnym planem odzyskania mistrzowskiego tytułu. Jednym z najgłośniejszych transferów lata było pozyskanie Jakuba Kamińskiego przez giganta. Zawodnik już w pierwszej kolejce może zaliczyć oficjalny debiut przed własną publicznością.

Wielki moment Jakuba Kamińskiego

Spotkanie z Academico de Viseu będzie dla reprezentanta Polski pierwszą okazją, aby zaprezentować się kibicom na Estedio da Luz. Fani ekipy z Lizbony liczą, że szybkość, odwaga w pojedynkach i wszechstronność wniosą do ofensywy nową jakość. Debiut Kamińskiego będzie jednym z najważniejszych wydarzeń całej inauguracyjnej serii spotkań.

Nowy sezon zapowiada się niezwykle ciekawie również w kontekście walki o mistrzostwo kraju. FC Porto, Benfica, Sporting CP i Braga ponownie należą do głównych kandydatów do tytułu, a różnice między czołowymi drużynami wydają się niewielkie. To oznacza, że każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie już od pierwszych tygodni rozgrywek.

Polacy mogą odegrać kluczowe role

Dla polskich fanów będzie to sezon szczególny. Kiwior ma być jednym z liderów defensywy Smoków, Pietuszewski chce na stałe wywalczyć miejsce w składzie Porto, a Kamiński rozpoczyna nowy rozdział kariery w jednym z największych klubów Europy. Niewykluczone, że już inauguracyjna kolejka pokaże, czy Polacy będą odgrywać znaczące role w walce o najwyższe cele.

Gdzie oglądać mecze?

Najciekawsze spotkania pierwszej kolejki będzie można obejrzeć w STS TV po spełnieniu warunków dostępu do usługi. W niedzielę najpierw o godzinie 19:00 zawodnicy FC Porto zmierzą się z FC Alverca. Tymczasem o 21:30 gracze Benfiki Lizbona podejmą Academico de Viseu. To właśnie podczas tych spotkań oczy polskich kibiców będą skierowane na występy reprezentantów naszego kraju.

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Plan 1. kolejki ligi portugalskiej

Sobota, 8 sierpnia

21:15 Estoril – Famalicao

Sobota, 8 sierpnia

16:30 Maritimo – Casa Pia

19:00 Vitoria Guimaraes – Arouca

21:30 Estrela Amadora – Sporting CP

Niedziela, 9 sierpnia

19:00 FC Porto (Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski) – FC Alverca

21:30 Benfica (Jakub Kamiński) – Academico de Viseu

21:30 Gil Vicente – Rio Ave

21:30 Moreirense – Braga

Niedziela, 10 sierpnia

21:15 Santa Clara – Nacional